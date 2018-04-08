Ещё
Глеб Никитин: «Вы даете уверенность в завтрашнем дне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глеб Никитин: «Вы даете уверенность в завтрашнем дне» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото www.government-nnov.ruГлеб Никитин: «Вы даете уверенность в завтрашнем дне»Уважаемые военнослужащие и ветераны войск противовоздушной обороны, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы часто желаем друг другу мирного неба над головой. XX век показал насколько важно это условие для нормальной жизни. В годы Великой Отечественной войны на Горький было совершено более 40 налетов немецкой авиации, сброшены тысячи бомб. Промышленный город стал одной из основных фашистских целей в тылу. Военнослужащие войск противовоздушной обороны дали мужественный отпор врагу и навсегда вписали свои имена в историю страны и региона. Мы должны беречь память об этих страницах истории.
Войска ПВО сегодня играют огромную роль в обороноспособности нашей страны. Эта работа — сплав высоких технологий с высокими личными качествами. Вы защищаете сон мирных граждан и даете уверенность в завтрашнем дне, спасибо вам за это!
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!
Нижегородская правда: последние новости
В честь Дня памяти погибших подводников состоится траурный митинг «У меня должна была родиться дочь». Певица Натали на пике популярности потеряла ребенка Нас ждет двухдневная рабочая неделя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением206
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей567
Сын Яковлевой попал в психушку126
Порошенко обрадовал украинцев211
Генконсул США восхитился россиянами30
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение