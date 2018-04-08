В Татарстане отпраздновали 100-летие Республиканского военкомата

В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кузнецов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, действующие сотрудники военных комиссариатов и ветераны военной службы.

В Татвоенкомате под руководством военного комиссара Сергея Погодина лидер Татарстана посетил выставки, посвященные истории создания военного комиссариата, призывной работе и отбору кандидатов на военную службу по контракту.

Кроме того, всем участникам был показан фильм об истории создания военного комиссариата и его деятельности.

В заключительной части мероприятия прошла торжественная церемония награждения, на которой за вклад в дело защиты Отечества и военно-патриотическую работу сотрудники военкомата были награждены медалями и ценными подарками.