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В Татарстане отпраздновали 100-летие Республиканского военкомата
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В Татарстане отпраздновали 100-летие Республиканского военкомата 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кузнецов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, действующие сотрудники военных комиссариатов и ветераны военной службы.
В военном комиссариате Республики Татарстан прошли торжественные мероприятия с участием главы региона Рустама Минниханова, посвященные 100-летию со дня образования военкомата.
В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кузнецов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, действующие сотрудники военных комиссариатов и ветераны военной службы.
В Татвоенкомате под руководством военного комиссара Сергея Погодина лидер Татарстана посетил выставки, посвященные истории создания военного комиссариата, призывной работе и отбору кандидатов на военную службу по контракту.
Кроме того, всем участникам был показан фильм об истории создания военного комиссариата и его деятельности.
В заключительной части мероприятия прошла торжественная церемония награждения, на которой за вклад в дело защиты Отечества и военно-патриотическую работу сотрудники военкомата были награждены медалями и ценными подарками.
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