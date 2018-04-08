Первый в Крыму: как освобождали Армянск

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 апр — РИА Новости Крым . Победная весна для крымского полуострова наступила за год до Победы Советского союза в Великой Отечественной войне, которая продолжалась с 22 июня 1941 года. Семьдесят четыре года назад, 8 апреля 1944 года советские войска начали победоносную операцию по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Наступательная операция советских войск в Крым проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Так, первым освобожденным городом стал Армянск.

Началась крымская операция 8 апреля ровно в 8 часов утра — в полосе 4-го Украинского фронта стартовала массивная артиллерийская подготовка, которая длилась 2,5 часа. Сразу по ее окончанию наши войска перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с Сивашского плацдарма.

В тот же день 2-я гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, освободила Армянск.

Освобождение этого города — ключевого опорного пункта противника — расчленило немецкие войска на две группы, разрушив всю систему обороны противника. Советским войскам в очень трудных условиях всего лишь за один день удалось освободить город от вражеской атаки. А после разгрома немцев и изгнания противника из Армянска советские войска начали освобождение и всего полуострова.

От Советского Информбюро

С первых дней Великой Отечественной войны миллионы людей ежедневно замирали у радиоприемников при словах Юрия Левитана «От Советского информбюро…». Данные об успехах наших войск люди встречали со слезами радости на глазах. Вот как описывали в сводках победу советских солдат в начале крымской наступательной операции.

От Советского Информбюро:

Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Федора Ивановича Толбухина после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление на Перекопском перешейке и южном побережье Сиваша. Перекопский перешеек является ключевой позицией, прикрывающей вход в Крым. Природные условия в этом районе сами по себе благоприятствуют обороняющейся стороне. Кроме того, противник всемерно укрепил и без того неприступные оборонительные рубежи.

Каждый дом этого города немцы превратили в огневую точку с пулеметами и орудиями. Советские пехотинцы, действуя штурмовыми группами, усиленными артиллерией, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Перекопском перешейке и, продвинувшись вперед до 20 километров, овладели городом и железнодорожной станцией Армянск, населенными пунктами Щемиловка, Кула, Новый Чуваш, Караджанай, Старый Чуваш, Джулга, Деде, Кураевка, Филатовка, Карт-Казак №1, Будановка, Пятихатка, Карпова Балка, Чурюк, Карт-Казак, Тихоновка и вышли к Ишуньским позициям противника.

Одновременно наши войска, форсировав Сиваш восточнее города Армянск, прорвали сильно укрепленную оборону противника в озерных дефиле на южном побережье Сиваша и овладели населеными пунктами Уржин, Ашкадан, Биюк Кият, Тюйтюбе, Каранки, Асс-Найман, Томашевка, Пасурман 1-й. За два дня упорных боев наши войска уничтожили более 5500 солдат и офицеров противника, 44 танка, 21 самолет и захватили следующие трофеи: орудий разного калибра — 91, минометов — 54, пулеметов — 337, винтовок и автоматов — 2.686. Взято в плен более 1000 солдат и офицеров противника.

(Из сводки от 10 апреля 1944 г.)