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В ВВО стартовали тренировки с летчиками армейской авиации по полетам с грузами на внешней подвеске
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В ВВО стартовали тренировки с летчиками армейской авиации по полетам с грузами на внешней подвеске 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
К мероприятиям, направленным на подготовку к пожароопасному периоду, привлекаются экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и крупнейших в мире серийно выпускаемых транспортных вертолётов Ми-26.
Первые в текущем году тренировки по полетам с грузами на внешней подвеске стартовали с летчиками соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае.
К мероприятиям, направленным на подготовку к пожароопасному периоду, привлекаются экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и крупнейших в мире серийно выпускаемых транспортных вертолётов Ми-26.
Летчики отрабатывают задачи по взлету, посадке, полету в заданный район, аэронавигации.
Основное внимание уделено выполнению нормативов по закреплению внешней подвески для перевозки грузов и самих грузов, имитирующих водосливные устройства.
При выполнении полетов вертолетчики отрабатывают взлет с грузом, полет в заданный район и зависание в воздухе (в учебных целях используются специальные грузы массой от 1,5 до 3 тонн).
По завершению тренировок с летчиками будет проведено летно-тактическое учение по тушению условного лесного пожара с применением водосливных устройств, в том числе в специальных водоемах будет произведен забор воды.
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