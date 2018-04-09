Летчики армейской авиации ВВО провели учебную эвакуацию разведгруппы в Приморском крае

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 отработали задачи по обнаружению и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, ведущего преследование разведчиков.

Летчики армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках летно-тактического учения на специализированном авиационном полигоне в Приморском крае отработали эвакуацию разведгруппы.

В ходе активной части мероприятия экипажи выполнили полеты в заданный район, обнаружение и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования, ведущего преследование разведчиков.

Летчики Ми-8-АМТШ отработали задачи по поражению огневых точек передовых групп «противника» в зоне посадки и эвакуации.

В свою очередь экипажи Ка-52 осуществили массированное огневое воздействие на подходящие силы условных террористов.

Стрельбы осуществлялись с применением неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условных террористов.

В мероприятии боевой подготовки были задействованы экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и ударных Ка-52.