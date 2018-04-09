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Летчики армейской авиации ВВО провели учебную эвакуацию разведгруппы в Приморском крае
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Дело Скрипаля завернуло в Сирию

Летчики армейской авиации ВВО провели учебную эвакуацию разведгруппы в Приморском крае 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 отработали задачи по обнаружению и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, ведущего преследование разведчиков.
Летчики армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках летно-тактического учения на специализированном авиационном полигоне в Приморском крае отработали эвакуацию разведгруппы.
В ходе активной части мероприятия экипажи выполнили полеты в заданный район, обнаружение и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования, ведущего преследование разведчиков.
Летчики Ми-8-АМТШ отработали задачи по поражению огневых точек передовых групп «противника» в зоне посадки и эвакуации.
В свою очередь экипажи Ка-52 осуществили массированное огневое воздействие на подходящие силы условных террористов.
Стрельбы осуществлялись с применением неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условных террористов.
В мероприятии боевой подготовки были задействованы экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и ударных Ка-52.
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