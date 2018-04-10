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Экипажи истребительной авиации ВВО в ходе ЛТУ в Забайкалье выполнили перехват и уничтожение самолетов условного противника
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Экипажи истребительной авиации ВВО в ходе ЛТУ в Забайкалье выполнили перехват и уничтожение самолетов условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики истребителей Су-30СМ отработали вопросы по обнаружению, перехвату и уничтожению условных нарушителей воздушной границы, в роли которых выступила пара Су-30СМ этого же авиаполка.
С истребительным авиационным полком Восточного военного округа, базирующимся в Забайкальском крае, состоялось летно-тактическое учение по перехвату летательных аппаратов условного противника.
Летчики истребителей Су-30СМ отработали вопросы по обнаружению, перехвату и уничтожению условных нарушителей воздушной границы, в роли которых выступила пара Су-30СМ этого же авиаполка.
При выполнении летных тактических заданий пилоты вступили в воздушную дуэль с условным противником, поочередно отработав наступательные и оборонительные маневры.
В ходе учебного воздушного боя один «нарушитель» был уничтожен, второй самолет принудили к посадке на обозначенном аэродроме.
Для летного и технического составов была также смоделирована ситуация по вхождению в воздушное пространство в зоне ответственности группы летательных аппаратов условного противника, не отвечающих на запросы в системе «свой-чужой».
Личный состав отработал действия по сигналам боевой готовности, подготовке и поднятию самолетов в воздух, пилотированию по заданному маршруту, аэронавигации, уходу от средств поражения условного противника.
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