Экипажи истребительной авиации ВВО в ходе ЛТУ в Забайкалье выполнили перехват и уничтожение самолетов условного противника

Летчики истребителей Су-30СМ отработали вопросы по обнаружению, перехвату и уничтожению условных нарушителей воздушной границы, в роли которых выступила пара Су-30СМ этого же авиаполка.

С истребительным авиационным полком Восточного военного округа, базирующимся в Забайкальском крае , состоялось летно-тактическое учение по перехвату летательных аппаратов условного противника.

Летчики истребителей Су-30СМ отработали вопросы по обнаружению, перехвату и уничтожению условных нарушителей воздушной границы, в роли которых выступила пара Су-30СМ этого же авиаполка.

При выполнении летных тактических заданий пилоты вступили в воздушную дуэль с условным противником, поочередно отработав наступательные и оборонительные маневры.

В ходе учебного воздушного боя один «нарушитель» был уничтожен, второй самолет принудили к посадке на обозначенном аэродроме.

Для летного и технического составов была также смоделирована ситуация по вхождению в воздушное пространство в зоне ответственности группы летательных аппаратов условного противника, не отвечающих на запросы в системе «свой-чужой».

Личный состав отработал действия по сигналам боевой готовности, подготовке и поднятию самолетов в воздух, пилотированию по заданному маршруту, аэронавигации, уходу от средств поражения условного противника.