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Вся современная мощь: Минобороны опубликовало видеопоздравление ко Дню ПВО
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Вся современная мощь: Минобороны опубликовало видеопоздравление ко Дню ПВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В видеопоздравлении показаны комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитные ракетные пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С».
Российское Министерство обороны опубликовало ролик, посвященный Дню противовоздушной обороны. Видеозапись выложена на YouTube-канале ведомства.
На опубликованном Минобороны России видеопоздравлении показаны комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитные ракетные пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С».
Военное ведомство продемонстрировало кадры ракетных пусков и впервые показало работу операторов, отвечающих за пуски зенитных ракет. В видезаписи выложены наиболее зрелищные моменты учений самых разных подразделений.
В комментарии к ролику говорится, что радиотехнические войска ВКС оснащены радиолокационными комплексами и станциями боевого и дежурного режимов с дальностью обнаружения воздушных объектов до 600 километров и высотой верхней границы более 100 километров, среди которых новейшие радиолокационные комплексы и станции «Небо-М», «Подлет-К1», «ВВО» («Всевысотный обнаружитель»), «Противник», «Каста», «Гамма» и другие современные средства радиолокационного контроля воздушного пространства.
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