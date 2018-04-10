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Населенный пункт Дума в Восточной Гуте покинут 8 тысяч боевиков
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Населенный пункт Дума в Восточной Гуте покинут 8 тысяч боевиков 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Освобождается последний оплот террористов в пригороде Дамаска.
Сирийская Дума постепенно освобождается от боевиков. Колонну бронеавтомобилей «Тигр» российских военнослужащих, двигающуюся по улицам города, встречает уже гораздо больше мирных жителей, чем людей с автоматами.
Боевики, которые должны покинуть населенный пункт лишь с незначительным запасом патронов, расстреливают боекомплекты. Тяжелую технику они также должны оставить в городе, но не хотят, чтобы она досталась правительственной армии. Поэтому боевые машины сжигают прямо на улицах.
Российские военнослужащие, прибывшие в город, сопровождают офицеров химической защиты. Задача специалистов — проверить информацию о якобы атаке территории хлором. Установлено, что пострадавшие от зарина и хлора в местный госпиталь не поступали, признаки отравления отсутствуют. Распространившиеся в Интернете данные о погибших и раненых не подтверждаются.
Из населенного пункта Дума в Восточной Гуте целый день выходят боевики. Это означает окончательное освобождение последнего оплота террористов в пригороде Дамаска. Всего планируется вывод из города 8-ми тысяч боевиков и еще 40-ка тысяч членов их семей.
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