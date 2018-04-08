Дюнкеркская операция и другие поражения Англии и США во Второй мировой

Вплоть до начала 1942 года союзные войска не могли ничего противопоставить странам Оси. Несмотря на преимущества в количестве личного состава и в военной технике они раз за разом терпели болезненные поражения.

Дюнкеркская катастрофа

10 мая 1940 года в обход «лини Мажино» немецкие войска усилили свое наступление в Бельгии , а уже 14 мая заставили капитулировать голландскую армию. Однако в этом регионе им все еще противостояли объединенные силы 1-й армии в составе 10 английских, 18 французских и 12 бельгийских дивизий.

Несмотря на то, что бронирование и вооружение союзных войск ничем не уступало, а по некоторым показателям и превосходило аналогичные немецкие образцы, благодаря слаженным и молниеносным действиям вермахту удалось отрезать и прижать к морю армию союзников в районе Дюнкерка . [С-BLOCK]

Кабинет Черчилля оперативно принимает решение об эвакуации британского экспедиционного корпуса на родину.

Англо-французские соединения пробовали какое-то время контратаковать, но 7-я таковая дивизия Эрвина Роммеля безжалостно гасила эти попытки. После того как 28 мая немцам сдались оставшиеся бельгийские части, а британские войска безуспешно попытались закрыть брешь в обороне над союзниками нависла угроза окружения.

Эвакуация британского экспедиционного корпуса проходила в кратчайшие сроки — с 26 мая по 4 июня. В ходе операции «Динамо» по официальным данным военно-морского министерства Великобритании было эвакуировано 338 226 военнослужащих союзников, из них около тысячи погибло во время транспортировки. Лишившись практически всего тяжелого вооружения британская армия все же сохранила свой кадровый состав.

Падение «линии Мажино»

Франция попыталась извлечь уроки из быстрого поражения Польши и стала усиленно готовить «линию Мажино» к возможному нападению Германии . Комплекс укреплений протяженностью более 360 км, состоящий из 39 ДОС (долговременных оборонительных сооружений), около 500 казематов, оборудованных под артиллерию, 70 бункеров, большого количества дзотов и наблюдательных пунктов по мнению военных инженеров должен был остановить противника. [С-BLOCK]

Но к взламыванию французских оборонительных редутов были готовы и немцы. 14 июня 1940 года 1-я и 7-я пехотные армии из состава группы армий «С» генерал-полковника Вильгельма фон Лееба при мощной артиллерийской и авиационной поддержке за считанные часы прорвали оборону французов, тем самым выявив уязвимые места считавшейся неприступной линии.

Многие доты просто не выдерживали прямых попаданий артснарядов и авиабомб. Кроме этого, большая часть сооружений не была рассчитана на круговую оборону и пала после немецких атак с флангов и тыла.

13 французских дивизий, защищавших «линию Мажино» смогли продержаться до 22 июня, после чего стали массово сдаваться. Однако, по мнению историков, «линия Мажино» свое основное предназначение выполнила, так как значительно ограничила силу и масштаб немецких атак на те районы, которые были укреплены. Виной всему было французское командование, воспитанное, по словам английского историка Б. Х. Лиддел-Гарта, на традициях медленных темпов развития военных действий.

Находящийся во владении британцев ливийский портовый город Тобрук имел для немецких войск важнейшее стратегическое значение. Именно через него части «Африканского корпуса» могли оперативно получать боеприпасы, топливо и продовольствие. [С-BLOCK]

Операция по захвату Тобрука объединенными германо-итальянскими силами началась в мае 1942 года и продлилась около месяца. Ее успешное завершение — во многом результат военного гения Роммеля.

Располагая почти вдвое меньшим количеством танков (561 против 900) генерал грамотно воспользовался растянутостью британских танковых частей и при поддержке авиации довольно быстро обеспечил себе выгодное стратегическое преимущество перед заключительным броском.

Тобрук, обладая сильным гарнизоном, тем не менее оказался не способен отразить атаку немецкой бронетехники. Генерал-майору Клопперу пришлось капитулировать спустя 48 часов после начала боев — 21 июня он сдает крепость Роммелю. Из попавшего в плен 30-тысячного гарнизона 19 тысяч были британскими солдатами. Также в руках немцев оказалось около 2000 машин, 1400 тонн бензина и более 5000 тонн продуктов. Все проблемы со снабжением были решены одним махом.

Филиппинская операция

Целью, проводимой Японией Филиппинской операции был разгром американо-филиппинских войск и Азиатского флота США , что позволило бы захватить важную в стратегическом значении американскую колонию. Основная фаза операции длилась с 8 декабря 1941 года по 2 января 1942 года, хотя американцы и филиппинцы еще долго оборонялись на полуострове Батаан и в крепости Коррехидор. [С-BLOCK]

Лишившись после разгрома базы Пёрл-Харбор авиационной поддержки Азиатский флот США не решился использовать против японского десанта надводные корабли, а действие подводных лодок в сложившейся ситуации не было эффективным. Таким образом оставшись без прикрытия с воздуха даже превосходящая противника группировка американо-филиппинских войск (150 тыс. против 130 тыс.) оказалась уязвима пред японским десантом.

Когда 2 января японские войска вступили в Манилу основные задачи операции были уже решены.

К июню 1942 года японцами были захвачены все острова Филиппинского архипелага.

Союзные войска убитыми потеряли 2,5 тыс. человек, 5 тыс. ранеными, до 100 тыс. попали в плен. Часть вины за поражение американской армии была возложена на генерала Макартура, которому предъявляли претензии в плохом знании театра военных действий.

Малайская операция

Малайская операция осуществлялась Японией в те же сроки, что и Филиппинская, однако теперь в качестве противника выступали не американцы, а англичане. Захватив Британскую Малайю, Япония получала бы доступ к богатой сырьевой базе и удобный плацдарм для наступления на Австралию . Но серьезной помехой на пути у японской армии была мощная военно-морская база в Сингапуре , выстроенная англичанами незадолго до конфликта.

Большой ошибкой британского командования было убеждение в том, что Япония не способна нанести одновременно более одного военного удара в Тихоокеанском регионе.

Недооценка японцев им дорого обошлась. В течение одного дня 10 декабря 1941 года японской авиацией было уничтожено ядро британского Восточного флота — линкор «Принц Уэльский» и линейный крейсер «Рипалс». Для Черчилля это событие было «самым тяжелым ударом, который он получал за всю войну».

На суше 88-тысячный контингент британо-австралийских войск, атакуемый более скромной 60-тысячной японской армией также терпел поражения, вынужденно отступая на юг Малаккского полуострова. Быстрый разгром союзный войск не позволил подоспеть подкреплению, и к 15 февраля пал последний оплот британской обороны — Сингапур. Потери британских и австралийских войск составили 5,5 тыс. убитых, 5 тыс. раненых и около 40 тыс. пленных.