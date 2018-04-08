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Всю мощь ПВО России собрали в одном видео
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Всю мощь ПВО России собрали в одном видео 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Минобороны России подготовило красочное видео в честь Дня противовоздушной обороны. В нем показаны самые современные комплексы ПВО страны — С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитные ракетные пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С».
Кроме боевых пусков в ролике впервые показана работа операторов и оборудование, которое обеспечивает пуски зенитных ракет. Ранее такие данные считались секретными.
В аннотации говорится, что современная российская система ПВО страны оснащена радиолокационными комплексами и станциями боевого и дежурного режимов с дальностью обнаружения воздушных объектов до 600 км и высотой верхней границы более 100 км. Среди них — новейшие радиолокационные комплексы и станции «Небо-М», «Подлет-К1», «ВВО» ("Всевысотный обнаружитель"), «Противник», «Каста», «Гамма» и другие.
Как отметили в военном ведомстве, ежедневно в составе дежурных сил ПВО на боевое дежурство по воздушно-космической обороне заступают около двух тысяч военнослужащих и специалистов гражданского персонала. Ежесуточно российские зенитчики осуществляют радиолокационное обнаружение и сопровождение до 1000 воздушных судов.
До конца года на вооружение зенитчиков поступят еще три ракетных полка С-400 «Триумф».
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