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Космонавты поздравили со столетним юбилеем сотрудников военных комиссариатов
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Космонавты поздравили со столетним юбилеем сотрудников военных комиссариатов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня, 8 апреля 2018 года в России отмечают День сотрудников военных комиссариатов.
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев поздравили со столетним юбилеем сотрудников военных комиссариатов, который отмечается сегодня, 8 апреля.
История военных комиссариатов неразрывно связана с созданием и развитием Вооруженных Сил, на их плечах — решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны. Ровно век назад — 8 апреля 1918 года Советом Народных Комиссаров был принят «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам».
Эта дата вошла в историю, и сегодня в этот день принято чествовать тех людей, которые открывают дорогу в армию не только для каждого призывника, но и всех, кто желает связать свою жизнь и судьбу со службой Отечеству, стать защитником Родины.
Военные комиссариаты в годны войны призвали в Красную Армию более 30 миллионов человек, поставили тысячи единиц техники, обеспечили военное обучение граждан, внеся вклад в достижение победы над фашисткой Германией.
Сегодня приоритетными направлениями работы военных комиссариатов являются подготовка граждан к военной службе, призыв на военную службу и учебные сборы, а также вопросы социального обеспечения.
Большое внимание уделяется поддержке ветеранов, воинов-интернационалистов, участников вооруженных конфликтов, социальной помощи гражданам, уволенным с военной службы, военно-патриотическому воспитанию молодежи и увековечению памяти погибших защитников Родины.
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