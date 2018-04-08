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На российской авиабазе в Сирии прошло пасхальное богослужение
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На российской авиабазе в Сирии прошло пасхальное богослужение 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
ХМЕЙМИМ (Сирия), 8 апр — РИА Новости. Праздничное богослужение и крестный ход по случаю Пасхи прошли на российской авиационной базе Хмеймим в Сирии. Богослужение провел помощник командующего группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии по работе с верующими иерей Виталий.
"Для нас это радостный праздник, и здесь в Сирии он чувствуется особо остро. Военнослужащие очень благоговейно и богобоязненно относятся, готовятся к этому празднику. Всю Страстную седмицу шли богослужения, посвященные жизни Господа нашего Иисуса Христа, и многие военнослужащие исповедовались и причащались", — рассказал он.
В праздничном богослужении принял участие специально прибывший на авиабазу православный хор Заиконоспасского монастыря «Благозвонница» из Москвы. Ровно в полночь состоялся крестный ход вокруг полевого храма пророка Божия Илия. В нем приняли участие военнослужащие, свободные от боевого дежурства.
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