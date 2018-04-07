Битва под Киевом и другие самые горькие поражения Красной Армии в войне

1941 год и первые месяцы 1942 года были омрачены болезненными поражениями СССР от Германии . Несмотря на ряд выигранных сражений, затормозивших продвижение врага, тогда до настоящего перелома в войне было еще далеко.

Белостокско-Минское сражение

Это первое и самое масштабное столкновение советских и германских войск летних месяцев 1941 года, длившееся с 22 июня по 8 июля. С немецкой стороны в нем участвовало свыше 1,4 млн военных, с советской — около 790 тыс., но при этом в количестве орудий, танков и самолетов РККА превосходила противника.

План германских войск заключался в мощном нанесении ударов с флангов в районе Минска силами 2-й и 3-й танковых армий с целью окружения большой советской группировки. Тактика подобных «клещей» с сильными флангами при слабом центре будет свойственна военной доктрине вермахта на протяжении всего 1941 года. Кроме этого командование люфтваффе планировало одержать сокрушительную победу в воздухе, лишив тем самым советскую авиацию возможностей для полноценного сопротивления в дальнейшем. [С-BLOCK]

Наиболее слабым оказался участок фронта возле Бреста, где советские части за исключением защитников Брестской крепости были разгромлены в считанные дни. Попытка мощного контрудара, которым советские военачальники намеревались не только отбросить, но и разгромить противника, провалилась, в результате чего образовалось два «котла» — Белостокский и Минский.

Германским войскам в ходе Белостокско-Минского сражения удалось продвинуться на 300 км вглубь советской территории, в плен попали свыше 320 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, Западный фронт был практически полностью разгромлен.

После разгрома советских войск в Белостокском и Минском и «котлах» немецкие войска направились в сторону рек Западная Двина и Днепр, после форсирования которых им открывалась дорога на Москву . Учитывая, что, немецкие соединения, двигаясь на восток, растянулись на десятки километров, у советского командования появилась возможность разгромить противника поэтапно.

Чтобы остановить продвижение немецких таковых групп на Витебск маршал Тимошенко решил нанести контрудар силами 5-го и 7-го механизированных корпусов в районе Лепеля, однако, из-за отсутствия согласованности в действиях советского командования мощная атака свелась к ряду небольших разрозненных столкновений. [С-BLOCK]

Эта заминка позволила переправить через Двину значительную часть немецких моторизированных соединений и создать стратегический перевес. «Форсирование Западной Двины на участке между Бешенковичами и Уллой тремя дивизиями 39-го танкового корпуса, а также овладение Витебском имели решающее значение для всей операции», — писал позднее генерал лейтенант Павел Курочкин

Продолжавшееся с 6 по 10 июля Витебское сражение стоило советским танкистам больших потерь: 5-й и 7-й механизированные корпуса потеряли свыше 800 танков и значительную часть личного состава. Согласно официальной версии, во время Витебского сражения в плен к нацистам попал сын Сталина Яков Джугашвили . В результате поражения в советской обороне была пробита брешь, через которую немецкие войска вышли на Московское шоссе.

Киевская оборонительная операция

Два месяца, с июля по сентябрь 1941 года, длилась кровопролитная оборона Киева, в которой с советской стороны принимали участие войска Юго-Западного фронта и Пинской флотилии под общим руководством маршала Семена Буденного , с немецкой — группа армий «Юг», под командованием фельдмаршала Герда фон Рундштедта.

Концентрация советских войск под Киевом сковывала дальнейшее продвижение германской армии, которая планировала выйти к промышленным районам Донбасса. Для немецкого командования было важно не только прорвать киевский оборонительный рубеж, но и не допустить отхода крупных частей РККА вглубь своей территории. [С-BLOCK]

Довольно долго в районе Киевского укрепрайона советские войска быстрыми контратакующими рейдами тормозили противника на подступах к украинской столице. Все резко изменилось, когда немецкое командование решило перебросить под Киев войска из группы армий «Центр», временно приостановив планы по наступлению на Москву.

В результате к 20-м числам сентября немецким войскам удалось сломить сопротивление частей Юго-Западного фронта и войти в Киев. По данным, опубликованным Генштабом Вооруженных Сил РФ в 1993 году, советские войска во время Киевской оборонительной операции потеряли свыше 700 тысяч человек, из них 627 тысяч безвозвратно.

Вяземский котел

К концу сентября 1941 года немецкое командование разработало планы по захвату советской столицы. Проведя крупную перегруппировку войск, немцы рассчитывали расчленить линию обороны Москвы, окружить и уничтожить войска Западного и Брянского фронтов.

Советский Генеральный штаб ожидал, что противник активизирует наступательные действия вдоль направления Смоленск — Вязьма на стыке 16-й и 19-й армий. Здесь и были сосредоточены основные силы РККА. Однако советское командование просчиталось: немцы ударили к северу и югу от предполагаемого направления.

Продвижение немецких войск было настолько мощным, что Ставка Верховного Главнокомандующего решилась на отвод войск к Ржевско-Вяземскому оборонительному рубежу. На некоторых участках фронта за считанные дни немцам удалось вклиниться в оборонительные ряды защитников на 50-80 километров. В районе Вязьмы советские войска попали в окружение, где вели упорные бои до 13 октября.

Итог для советского командования был плачевный. В результате Вяземского «котла» потери РККА убитыми и ранеными составили до 380 тысяч человек, свыше 600 тысяч попали в плен.

Крымская катастрофа

В декабре 1941 — январе 1942 года советским войскам удалось вернуть захваченный ранее 11-й армией вермахта Керченский полуостров, однако после попыток дальнейшего освобождения Крыма они понесли большие потери и сосредоточили силы исключительно на обороне.

Немецкое командование обратило внимание, что на одном из участков оборонительного рубежа между Черным морем и Кой-Ассаном советские войска имели ограниченные силы. Этим оно и руководствовалось при разработке плана операции «Охота на дроф».

7 мая немецкие войска в результате внезапного и массированного авиаудара смогли нанести защитникам большие потери. А 8 мая после мощного артобстрела началось наступление. Несмотря на то, что советская группировка войск в численности превосходила германскую — 250 тысяч против 150 тысяч, из-за неумелого командования она потерпела болезненное поражение, подвергнув тем самым опасности вторжения кавказское направление.

Вскоре после поражения под Керчью ослабла и оборона Севастополя . В результате почти полной блокады города и как следствие — отсутствия достаточного количества боеприпасов защитники не могли ничего противопоставить разрушительным налетам авиации и ударам с моря германских войск. 3 июля 1942 года Севастополь был потерян.

Вторая битва за Харьков

После отражения наступления немецких войск под Москвой Генштаб решил начать активные действия и на других направлениях. Этому способствовало наращивание военной промышленности и создание резервных армий. На фоне успехов планировалась и Харьковская наступательная операция, которая, однако, обернулась полным окружением советских войск.

Стратегический план советского Генштаба подразумевал посредством ряда операций принудить противника распылить свои резервы, не дав ему возможности создать сильную группировку для наступления в конкретном направлении. Однако майское наступление 1942 года советских войск под Харьковом было немцами успешно отражено, а вслед за этим организовано собственное контрнаступление.