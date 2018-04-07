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Морпехи отразили атаку «пиратов» на корабль-ВУЗ «Перекоп» на пути к Аденскому заливу
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Морпехи отразили атаку «пиратов» на корабль-ВУЗ «Перекоп» на пути к Аденскому заливу 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж корабля и курсанты провели ряд плановых внутрикорабельных учений по прохождению узкости, а также учения по отражению атаки условных пиратов.
Курсанты военно-морского института Санкт-Петербурга на учебном корабле ВМФ России «Перекоп» вышел в Красное море, завершив прохождение Суэцкого канала и находится на пути к Аденскому заливу.
В ходе учебной экспедиции морпехи отработали стрельбу по условным вооруженным пиратам, которые пытаются подойти к кораблю на быстроходных лодках. Такие навыки можно приобрести только в открытом море, когда слепит яркое солнце, идет качка и постоянно бликует морская поверхность.
На защите корабля стоят не только морпехи и противодиверсионная группа — несмотря на статус учебного, «Перекоп» имеет четыре мощные артиллеристские установки. При их виде даже появившийся на горизонте корабль НАТО поспешил уйти из зоны видимости.
Эти места хранят память о русском оружии, в Первую мировую здесь, рядом с Суэцким каналом у египетского Порт-Саида, подорвался на немецкой мине крейсер «Пересвет». В память о погибших моряках курсанты спустили на воду венок.
Вход в Суэцкий канал стал для нашей учебной экспедиции воротами в жаркое лето: и курсанты, и весь экипаж облачились в тропическую форму — в тон пейзажам египетской пустыни, изредка сменяющимся зелеными оазисами.
Для прохода Суэцкого канала каждый раз формируется целый караван и сейчас египтяне предоставили нашему кораблю почетное право идти первым, возглавляя огромную вереницу судов.
Доход от прохода судов — вторая статья бюджета Египта после туризма. Суэцкий канал лишь на карте кажется маленьким. 160-километровую водную артерию запустили в 1869 году, а копать канал пытались еще древние фараоны.
На берегах стоит много памятников жертвам Арабо-Израильских войн, вдоль канала всю дорогу российский корабль сопровождали военные автомобили.
«Оберегают нас от террористических актов, сами понимаете страна неспокойная», — объяснил командир учебного корабля «Перекоп» Владимир Чероков.
По непростому фарватеру канала «Перекоп» ведет египетский лоцман.
«Я долго учился, изучал маневрирование в узких водных каналах. Потом перенимал опыт от старших коллег. Сегодня каждый лоцман знает Суэцкий канал как свои пять пальцев», — рассказал лоцман Ашраф Мазруа.
Для курсантов Петербургского военно-морского института это отнюдь не туристический круиз. Круглосуточно в пять смен они учатся быть военными моряками. Крымчанин Александр Воротников изучает штурманское дело и мечтает служить на подводной лодке, а пока его переполняют эмоции. Если бы его Крым не вернулся в родную гавань, в жизни молодого курсанта вряд ли был бы такой поход.
«Буду пытаться своими знаниями доказать, что могу служить на подводной лодке», — говорит курсант ВМИ Александр Воротников.
В общей сложности морями и океанами вокруг Евразии учебный корабль «Перекоп» пройдет 22 тысячи морских миль. Корабль-ВУЗ сейчас находится в Красном море и движется к экватору. Впереди прославившийся пиратами Аденский залив, пройдя который он возьмет курс на Шри-Ланку.
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