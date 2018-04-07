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Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» вышел в Красное море, завершив прохождение Суэцкого канала
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Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» вышел в Красное море, завершив прохождение Суэцкого канала 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж корабля и курсанты провели ряд плановых внутрикорабельных учений по прохождению узкости.
Учебный корабль «Перекоп» ВМФ России завершил прохождение Суэцкого канала и в настоящее время следует утвержденным курсом в Красном море.
На борту корабля находятся свыше 200 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) Военного учебно-научного центра ВМФ России. Двухмесячный дальний поход с целью прохождения морской практики с Черноморского на Тихоокеанский флот начался 1 апреля и станет первым в истории походов Военно-морского института с точки зрения географии движения учебного корабля «Перекоп» (Севастополь — Владивосток).
В ходе прохождения Суэцкого канала экипаж корабля и курсанты провели ряд плановых внутрикорабельных учений по прохождению узкости, которые как правило проводятся при прохождении военным кораблем морских проливов. Курсанты штурманских специальностей отработали практические навыки несения штурманской вахты при движении корабля в Суэцком канале.
Командир похода и руководитель морской практики курсантов ВМИ на период похода — начальник Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) контр-адмирал Владимир Соколов провел контрольные занятия со старшими подразделений курсантов по вопросам навигационных особенностей района плавания в Красном море.
В ходе двухмесячной практики перед курсантами штурманского факультета 4-го курса ВМИ стоит задача получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам 2-го курса закрепить на практике теорию кораблевождения, включая астронавигацию.
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