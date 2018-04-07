Ещё
Посольству РФ в Индии неизвестно об экстренной посадке самолета с россиянами в Дели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольству РФ в Индии неизвестно об экстренной посадке самолета с россиянами в Дели 

Прайм 47 минут назад
Фото: Прайм
Посольство РФ в Индии не располагает информацией об инциденте с экстренной посадкой самолета с россиянами на борту в международном аэропорту имени Индиры Ганди, заявил РИА Новости второй секретарь российской дипмиссии Артур Гербст.
"Официально никаких данных об этом к нам пока не поступало", — сказал российский дипломат.
Ранее индийский телеканал NDTV сообщил, что самолет чартерной компании Royal Flight, выполнявший рейс 8772 по маршруту Фукуок (Вьетнам) — Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дели. Причиной такого шага, предположительно, стал технический сбой. На борту воздушного судна, по данным СМИ, находились 345 пассажиров, никто из них не пострадал.
Эту информацию, в свою очередь, подтвердил РИА Новости представитель воздушной гавани. По его словам, вскоре после посадки предположительно неисправного самолета на место прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты. Однако ни возгорания ни пострадавших на борту воздушного судна обнаружено не было, заверил собеседник агентства.
Оперативным комментарием авиакомпании Royal Flight относительно случившегося агентство пока не располагает.
Прайм: последние новости
Завод в Калининграде спустил на воду траулер "Командор" для рыбаков Камчатки Сбой произошел в европейской системе управления воздушным движением Ряд стран Латинской Америки заинтересовались Су-30МКИ, Як-130 и МС-21 - источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии грузовик въехал в толпу людей58
Украинские пограничники задержали россиянина181
«Россия никогда не подчинится»449
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов11
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца26
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение