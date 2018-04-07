Морпехи Каспийской флотилии выполнили артиллерийские стрельбы из САУ «Нона-С»

В ходе учений подразделения морской пехоты отработали действия в противодесантной обороне.

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в рамках проверки боевой подготовки провели учения с применением самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С9 «Нона-С».

Зачетные артиллерийские стрельбы прошли в Дагестане на полигоне Аданак, куда ранее морпехи совершили марш с мест постоянной дислокации.

В ходе учений подразделения морской пехоты отработали действия в противодесантной обороне. Артиллерийская батарея в составе самоходных артиллерийских установок «Нона-С» с закрытой огневой позиции отбила атаку десантного отряда условного противника.

После этого морпехи отработали действия в наступлении, выполнив боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав условного противника.

В учениях принимали участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.