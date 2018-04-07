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Около 1000 военнослужащих ВМФ России примут участие в Пасхальном богослужении в Кронштадтском Морском соборе
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Около 1000 военнослужащих ВМФ России примут участие в Пасхальном богослужении в Кронштадтском Морском соборе 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, военные моряки смогут встретить праздник в Адмиралтейском храме Святителя Спиридона Тримифунского, расположенном в здании Главного командования ВМФ в Адмиралтействе (Санкт-Петербург).
В главном военно-морском храме страны — Кронштадтском Морском соборе — пройдет Пасхальном богослужении. В нем примут участие представители Главного командования Военно-Морского Флота, командования Западного военного округа, а также около 1000 военнослужащих Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» и других воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
В ходе торжеств специальным рейсом из Иерусалима представитель Главного командования ВМФ России при содействии Фонда Андрея Первозванного и Русской православной церкви доставит на Якорную площадь Кронштадта Благодатный огонь. Благодатный огонь будет внесен в Морской собор и передан его настоятелю — архимандриту Алексию (Ганьжину).
Также военные моряки примут участие в Пасхальной службе в Адмиралтейском храме Святителя Спиридона Тримифунского, расположенном в здании Главного командования ВМФ в Адмиралтействе (Санкт-Петербург).
Справочно:
Кронштадтский Морской собор Святителя Николая Чудотворца построен в 1913 году архитектором Василием Косяковым. Инициатором строительства стал командир Кронштадтского порта вице-адмирал Н. И. Казнаков. В марте 1897 г. Начался сбор пожертвований. Возведение храма было решено вести на Якорной площади, на которой ранее лежали старые якоря, представлявшей свободное пространство, позволявшее устроить также парк вокруг собора и площадь для крестных ходов. Условием для составления проекта было то, чтобы высота купола позволила собору служить ориентиром с моря, а крест морского храма был первым, что бросалось в глаза мореплавателю.
8 (21) мая 1903 года состоялась торжественная закладка собора в присутствии императора Николая II, императриц Александры Фёдоровны и Марии Фёдоровны, великих князей Михаила, Алексея и Владимира Александровичей.
По окончании молебна с орудий крепости и кораблей, находившихся на рейдах, был произведён салют в 31 выстрел. В тот же день император и его окружение посадили в сквере вокруг собора 32 годовалых дуба.
Завершено строительство в 1913 гг. архитектором В. Косяковым.
Главный купол Морского собора виден со всех точек Невского фарватера. Собор вместе с прилегающим сквером представляет цельный архитектурно-художественный ансамбль, подчиняющий себе все огромное пространство Якорной площади, устроенной одновременно с завершением строительства собора.
Главные размеры собора: внешняя длина с крыльцами 83 метра, ширина — 64 метра. Сторона внутреннего центрального зала — 24 метра; пролеты главных арок — 23 метра. Высота до основания главного купола — 52 метра; диаметр купола — 26,7 м; внешняя высота с крестом — 70,5 метров. Это самое высокое здание в Кронштадте.
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