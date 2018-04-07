Около 1000 военнослужащих ВМФ РФ встретят Благодатный огонь в Кронштадтском Морском Соборе.

Сегодня увидеть ритуал в Иерусалиме , где сошел Благодатный огонь, приехали тысячи паломников.

Кронштадте. В Торжественной Пасхальной службе в Кронштадтском Морском Соборе примут участие представители Главного командования Военно-Морского Флота, Командования Западного Военного округа, а также около 1000 военнослужащих Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской Военно-Морской базы, Военного Учебно-Научного центра ВМФ «Военно-Морская Академия» и других воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге

В ходе Торжественного Пасхального Богослужения в Главном Морском Храме страны — Кронштадтском Морском Соборе на Якорную площадь Кронштадта будет доставлен Благодатный огонь доставленный специальным рейсом из Иерусалима представителем Главного командования ВМФ России при содействии Фонда Андрея Первозванного и Русской Православной Церкви . Благодатный огонь будет внесен в Морской собор и передан его настоятелю — Архимандриту Алексию (Ганьжину).

Также, военные моряки примут участие в Торжественной Пасхальной службе в Адмиралтейском Храме Святителя Спиридона Тримифунского, расположенном в здании Главного командования ВМФ в Адмиралтействе (Санкт-Петербург).