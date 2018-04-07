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Около 1000 военнослужащих ВМФ РФ встретят Благодатный огонь в Кронштадтском Морском Соборе.
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Около 1000 военнослужащих ВМФ РФ встретят Благодатный огонь в Кронштадтском Морском Соборе. 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня увидеть ритуал в Иерусалиме, где сошел Благодатный огонь, приехали тысячи паломников.
В Торжественной Пасхальной службе в Кронштадтском Морском Соборе примут участие представители Главного командования Военно-Морского Флота, Командования Западного Военного округа, а также около 1000 военнослужащих Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской Военно-Морской базы, Военного Учебно-Научного центра ВМФ «Военно-Морская Академия» и других воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
В ходе Торжественного Пасхального Богослужения в Главном Морском Храме страны — Кронштадтском Морском Соборе на Якорную площадь Кронштадта будет доставлен Благодатный огонь доставленный специальным рейсом из Иерусалима представителем Главного командования ВМФ России при содействии Фонда Андрея Первозванного и Русской Православной Церкви. Благодатный огонь будет внесен в Морской собор и передан его настоятелю — Архимандриту Алексию (Ганьжину).
Также, военные моряки примут участие в Торжественной Пасхальной службе в Адмиралтейском Храме Святителя Спиридона Тримифунского, расположенном в здании Главного командования ВМФ в Адмиралтействе (Санкт-Петербург).
Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христов, сошел сегодня в Иерусалиме. В Санкт-Петербург частичку чуда доставит специальный борт Министерства обороны России.
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