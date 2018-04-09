Рассекать на «черном огурце»: как проходит служба на атомной подводной лодке

Один из пользователей «Пикабу» под ником myironcomp, оказавшийся офицером-подводником, подробно рассказал о плюсах и минусах службы на атомной подводной лодке, о которой мало что известно и которую часто романтизируют. Далее слова автора.

Итак, я офицер-подводник, служу на Северном флоте. Раз тема вызывает такой интерес (хотя для меня, как вы понимаете, это уже обыденность, а весь романтизм пропал, когда я получил первые звезды), расскажу про службу на АПЛ.

Давайте, чтобы вам было интересно, я начну с плюсов. Первый плюс, и он очень жирный, — зарплата. Думаю, что подводники в ВС РФ получают сейчас больше всех, исключением будут летчики (те, что летают) и различные спецподразделения (ССО и т.п.). ФСБ ФСО и другие службы в счет не беру. Итак, зарплата офицера-подводника примерно 130-250 тысяч рублей в зависимости от должности, выслуги и т.п. при наличии полного выбранного северного коэффициента (прослужить 5 лет на Севере).

Второй плюс — год за два. В моем случае (я выпустился в 2011 году) минимальную пенсию я выберу в начале 2019-го. Семь с половиной лет на АПЛ — и ты пенсионер. За это время вы выбираете 15 лет и плюс 5 лет института. Минимальная пенсия в моем случае — 15 тысяч рублей (тарифный разряд: 12). Если вы будете служить дальше, то в звании капитан-лейтенанта и при наличии 15 лет (календарных) на Севере будете получать ± 30 тысяч рублей.

Третий плюс — отпуска. У тех, кто служит на Севере, есть различные надбавки к отпуску. Например, у меня 35 основной + 15 северных + 15 (365-й приказ) + 5 дорога + 20 ОУС = около 80 суток. Другой вопрос, как вам его будут давать. Полный отпуск отгулять получается редко, и, бывает, часть этих суток тебе «прощают».

Четвертый плюс — паек. Каждый месяц, в случае если ты не стоишь на довольствии, а питаешься дома, нам положен паек. Дают хороший набор продуктов — масло, яйца, мясо в брикетах, курицу, колбасу, муку, овощи и т.д. Если жена умеет готовить (потому что у вас времени на это будет немного, но об этом ниже), можно на этот паек нормально жить, докупая лишь какие-нибудь ништяки.

Пятый плюс — жилье. Мы, подводники, обычно живем в отдаленных уголках нашей необъятной. По приезде на первое место службы (поселок Видяево) мне дали 11 ключей с бирками, на которых написаны адреса, и я пошел выбирать себе служебное жилье. Получить квартиру можно и в Гаджиево , Полярном, Заозерске и т.д. Про ТОФ сказать не могу, там не бывал.

Шестой плюс — коллектив. На подводной лодке своя атмосфера, тут нет лишних людей (почти), каждый человек — специалист. Срочников на лодках давно нет, после трагедии на «Курске». Конечно, сплоченность зависит от командования, но, побывав на четырех экипажах, могу сказать точно: у нас отношения лучше, чем на надводном флоте (был на «Петре», был на «Устинове»). Пример: если на лодке приборка, то убираются все, контрактники-матросы плечом к плечу моют палубу со старыми мичманами и офицерами.

Теперь нужно рассеять розовые облака и перейти к минусам, вернее, тяготам службы на ПЛ. Первый минус — дома вы будете только спать. Ваша работа станет для вас вашим домом, хоть со сходом на подводной лодке полегче, чем на НК (кораблях), уходить вы будете поздно. Выходных-проходных, отгулов не ждите. Постоянные тренировки и учения, а общая глупость исправляется количеством повторений.

Если вам повезло и вы попали на ходовой экипаж, в море вы будете проводить много времени, а там тяжело. Представьте себе, что вас закрыли в карцере, без окон, с искусственным освещением, низкими потолками и воздухом, перерабатываемым из вашего углекислого газа и пердежа, с людьми, которых вы видите каждый день. Ваша служба в море превращается в день сурка. Вахта — завтрак — вахта — обед — учения — ужин — сон — вахта, и так каждый день. Это не НК, где можно выйти на бак, покурить и, вдохнув свежего воздуха, успокоиться.

Быть подводником — это рисковать жизнью каждый день. Сколько было аварийных ситуаций в море, и не пересчитать. Казалось бы, ну коротнуло проводку, ну что тут такого? В замкнутом пространстве нет права на ошибку. Именно поэтому мы постоянно тренируемся, доводим действия до автомата. Раз в три месяца (если на берегу) едем на УТК (учебно-тренировочный комплекс), где горим, тонем и боремся за живучесть.

А раз в год у нас «мокрый торпедник», с моим ростом очень стремное мероприятие. Залезаешь в торпедный аппарат и ползешь, потом подают воду, и ты, добравшись до люка и подав сигнал, всплываешь в бассейне.

В море у вас нет связи с родными и близкими, лодка ушла, и вы не знаете, что там наверху. Забавляют посты из разряда «а ты бы смог отказаться от телевизора, интернета и смартфона на энное количество времени за энную сумму». Я точно знаю, на какое количество и за какую сумму смог бы — приходится. За выходы в море вам не платят дополнительные деньги — это, по моему мнению, третий минус. Люди рискуют, лишают себя всего и вся, а им за это 500 рублей в сутки накидывают, по мне так это смешно. Поэтому почти каждый послуживший и походивший в море подводник хотел бы служить на «отстое» — лодке, которая по каким-то причинам не ходит в море.

Четвертый минус — это бытовые условия. Мыться вы будете раз в неделю (прошаренные почаще), потолки низкие, везде ограниченное пространство, постоянно гудит над ухом ГГСка (громкоговорящая связь), механизмы, щиты и т.п.

Ну и для ровного счета — климат на севере довольно суровый. Летом и ранней осенью — красиво, мох цветет, карликовые березки покрываются карликовыми листочками, а солнце светит, но не греет, почти 24 часа.