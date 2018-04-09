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На Северном флоте вспоминают погибших подводников
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На Северном флоте вспоминают погибших подводников 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МУРМАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. День памяти погибших подводников отмечают в понедельник в гарнизонах Северного флота (СФ) — Гаджиево, Видяево, Заозерске, Полярном и Северодвинске. Об этом сообщает пресс-служба СФ.
"В гарнизонах проходят памятные мероприятия, посвященные 29-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец», — сообщает пресс-служба.
Во второй половине дня в гарнизонах Северного флота, где базируются подводные лодки, пройдут митинги, посвященные памяти не вернувшихся в мирное время из морских глубин подводников. Личный состав соединений подводных лодок пройдет торжественным маршем.
Основные памятные мероприятия будут проходить у мемориала АПЛ «Комсомолец» в Заозерске, откуда от причала №9 29 лет назад ушла в свой последний поход атомная подводная лодка К-278. В памятных мероприятиях примут участие командование подводных сил СФ, представители администрации Мурманской области и закрытого административно-территориального образования Заозерск, ветераны-подводники, личный состав соединений подводных лодок.
В 17 часов 08 минут — официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» — корабли и суда СФ приспустят Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов. Затем в Храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в городе Заозерске, пройдет поминальная литургия.
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