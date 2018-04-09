На Северном флоте вспоминают погибших подводников

МУРМАНСК , 9 апреля. / ТАСС /. День памяти погибших подводников отмечают в понедельник в гарнизонах Северного флота ( СФ ) — Гаджиево , Видяево, Заозерске , Полярном и Северодвинске . Об этом сообщает пресс-служба СФ.

"В гарнизонах проходят памятные мероприятия, посвященные 29-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец», — сообщает пресс-служба.

Во второй половине дня в гарнизонах Северного флота, где базируются подводные лодки, пройдут митинги, посвященные памяти не вернувшихся в мирное время из морских глубин подводников. Личный состав соединений подводных лодок пройдет торжественным маршем.

Основные памятные мероприятия будут проходить у мемориала АПЛ «Комсомолец» в Заозерске, откуда от причала №9 29 лет назад ушла в свой последний поход атомная подводная лодка К-278. В памятных мероприятиях примут участие командование подводных сил СФ, представители администрации Мурманской области и закрытого административно-территориального образования Заозерск, ветераны-подводники, личный состав соединений подводных лодок.

В 17 часов 08 минут — официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» — корабли и суда СФ приспустят Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов. Затем в Храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в городе Заозерске, пройдет поминальная литургия.