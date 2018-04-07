На Северном флоте отмечают День памяти погибших подводников

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов , «нынешнее поколение моряков-североморцев делает сегодня всё необходимое, чтобы подобные трагические моменты больше никогда не повторялись».

Сегодня, в День памяти погибших подводников, в гарнизонах Северного флота — Гаджиево , Видяево, Заозёрске , Полярном и Северодвинске — проходят памятные мероприятия, посвященные 29-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, «нынешнее поколение моряков-североморцев делает сегодня всё необходимое, чтобы подобные трагические моменты больше никогда не повторялись».

Во второй половине дня в гарнизонах Северного флота, где базируются подводные лодки, пройдут митинги, посвященные памяти не вернувшихся в мирное время из морских глубин подводников. Личный состав соединений подводных лодок пройдёт торжественным маршем.

Основные памятные мероприятия будут проходить у мемориала АПЛ «Комсомолец» в Заозерске, откуда от причала №9 29 лет назад ушла в свой последний поход атомная подводная лодка К-278. В памятных мероприятиях примут участие командование подводных сил Северного флота, представители администрации Мурманской области и закрытого административно-территориального образования Заозёрск, ветераны-подводники, личный состав соединений подводных лодок.

В 17 часов 08 минут — официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» — корабли и суда Северного флота приспустят Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов. Затем в храме Святителя Николая Чудотворца, расположенном в городе Заозёрске, пройдет поминальная литургия.

На Северном флоте особое внимание уделяется развитию поисково-спасательных сил и совершенствованию методик проведения спасательных операций. Ежегодно проводятся учения, в ходе которых моделируются различные чрезвычайные ситуации на борту подводных кораблей и отрабатываются действия спасателей. Одно из таких учений по оказанию помощи экипажу подводной лодки, условно потерпевшей аварию и оказавшейся на грунте, будет проведено в мае сего года.