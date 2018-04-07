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День ПВО в Севастополе: ЗРК, полевая кухня и знамена
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День ПВО в Севастополе: ЗРК, полевая кухня и знамена 

РИА Новости Крым 40 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках празднования Дня сил противовоздушной обороны на площади перед культурно-информационным центром состоялся показ современных систем ПВО, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Особый интерес военная техника вызывает у детей, которым военные разрешают досконально исследовать спецтехнику.
Дети изучают военную технику на выставке в рамках празднования Дня ПВО в Севастополе
В рамках Дня ПВО также состоялся праздничный концерт, который начался с выноса знамен государственного флага и знамен ПВО. В рамках торжественной части отличившимся военнослужащим войск противовоздушной обороны были вручены награды.
Командир 31 дивизии противовоздушной обороны (дислоцированной в Крыму), генерал-майор Николай Верепаха отметил, что после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на вооружения дивизии стала поступать современная отечественная техника.
Выставка военной техники в рамках празднования Дня ПВО в Севастополе
"За последние два года зенитно-ракетные полки получили новейшие системы С-400 «Триумф», в «Бельбек» поступили новые истребители. Крым защищается достойно и самодостаточно", — сказал он РИА Новости Крым, подчеркнув, что сегодня крымские войска ПВО готовы ответить на любую угрозу.
Качественные изменений в войсках ПВО отмечают и ветераны. «ПВО выходит на качественный уровень. Сегодня средства военно-космического нападения активно развиваются, соответственно войска противовоздушной обороны должны соответствовать этим вызовам, а лучше с запасом. И у нас такие комплексы есть», — подчеркнул РИА Новости Крым подполковник запаса войск ПВО Юрий Могилка.
Выставка военной техники в рамках празднования Дня ПВО в Севастополе
День войск ПВО отмечают второе воскресенье апреля, но поскольку в этом году праздник пришелся на Пасху, торжественную часть праздника было решено провести на день раньше.
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