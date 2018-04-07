Поставки «Патриота»: Ждите рекламацию от «Искандера»

Польский еженедельник Do Rzeczy, заглянув в отдаленный 2022 год, пришел к выводу: страна к этому времени будет полностью защищена от «происков русского агрессора», мирные поляки наконец-то станут спать спокойно. Впрочем, до этого счастья, которое должны обеспечить почти за 5 млрд долларов, надо еще дожить. Что непросто, учитывая непредсказуемую политику Варшавы

В 2022 году американская компания «Локхид Мартин» начнет поставку Министерству обороны Польши двух батарей ЗРК «Патриот», куда входят 16 пусковых установок, 4 РЛС и 208 зенитных ракет.

Генерал войск ПВО Роман Полько так охарактеризовал эту сделку: «Это цена, которую стоит заплатить. Мы купим современное американское оружие, которое США продают не очень охотно. Переговоры осложняло то, что мы находились в безвыходном положении: наша система противовоздушной и противоракетной обороны настолько устарела, что Польша оказалась практически безоружной. Производители вооружений прекрасно знают эти факты и используют их на переговорах о цене. Это урок для будущих руководителей нашей страны: думать о том, что мы хотим купить для армии через 10-15 лет, нужно уже сейчас».

Прежде чем перейти к рассмотрению технической стороны сделки, не лишне будет сказать несколько слов о взаимоотношении Польши с «русским агрессором». Польша, на каждом шагу заявляющая о скором нападении на нее России , в то же самое время предпринимает активные действия по созданию угрозы для самой России. Именно к таким действиям относится размещение базы противоракет системы ЕвроПРО на территории Польши.

И ведь в Варшаве было всем понятно, что тем самым Польша становится мишенью для российских ракет в случае начала тотальных боевых действий. Кстати, то же самое сделала и Румыния , размещая на своей территории радары системы ЕвроПРО. Не случайно и Румыния тоже закупает у США несколько батарей «Патриотов». Хоть это и совершенно бессмысленно, о чем чуть ниже.

Германия, Италия, Нидерланды и В Варшаве додумались даже до того, чтобы заиметь свое ядерное оружие, разумеется, американского производства. Польские дипломаты периодически поднимают вопрос о имеющихся у страны «технических возможностях сотрудничества с ядерными державами». К таковым в НАТО относятся США, Великобритания Франция . Что же касается уже «сотрудничающих» стран, то это Бельгия Турция . На территории этих стран находятся арсеналы американских ядерных бомб В61 мощностью 50 кт. И сейчас, когда в США заканчиваются испытания новой модификации В61, география базирования американского тактического ядерного оружия может быть расширена.

Do Rzeczy через абзац заявляет, что «Патриот» — это исключительно оборонительное оружие. И в планах Польши нет намерения на кого-либо нападать. В то же время умалчивается о том, что поляки проводят переговоры с США и о закупке оружия наступательного — оперативно-тактических комплексов WR-300 Homar. Его разработка, правда, еще не завершена. Но сомневаться не приходится — «Омар» будет нацелен на Калининградскую область . Крайне недовольны таким решением Варшавы и соседние белорусы.

Что же касается вожделенного «Патриота», то с вышеприведенным высказыванием польского генерала о том, что американцы крайне неохотно продают этот комплекс, согласиться невозможно. Он был создан в 1982 году. Претерпел ряд модификаций. И эксплуатируется в 12 странах. Причем страны НАТО не горят желанием его закупать в связи с тем, что реклама от «Локхид Мартин» существенно расходится с действительностью. Комплекс отнюдь не придерживают, а зачастую впаривают, применяя дипломатическую технику выкручивания рук.

Поляки утверждают, что американский ЗРК им необходим для отражения атак ОТРК «Искандер». Не обращая внимания на то, что американские генералы утверждают, что у США нет средств для защиты Европы от ракет «Искандера». Они верят не генералам, а высшему менеджменту компании «Локхид Мартин», которых неоднократно хватали за руку по поводу лжи относительно статистики использования «Патриотов». Лгали они и в 1991 году во время «Войны в Заливе», когда примитивные иракские ракеты перехватывались лишь с вероятностью 0,3. Лгут и сейчас.

В то же время существует множество видеодокументов, свидетельствующих об обратном. На них отчетливо видно, как одна ракета, развернувшись после старта на 180 градусов, полетела в сторону Эр-Рияда . И упала в нескольких сотнях метров от аэропорта, убив человека. Другая взорвалась в воздухе сразу после пуска. Эксперты, проанализировав местоположение разрывов боеголовок, ракет, их доставивших, и падения противоракет «Патриот», пришли к выводу, что нет доказательств того, что хотя бы одна противоракета поразила хуситскую. И тут речь идет не о каких-то древних «Патриотах», а о последней поставленной США Саудовской Аравии модификации. И весь этот позор происходил не в 1991 году, а в ноябре и декабре 2017 года и марте 2018 года.

В случае, если бы так повели себя какие-то системы гражданского применения, то был бы грандиозный скандал и многомиллиардные штрафы. Но тут техника секретная, ничего разглашать нельзя, врать можно спокойно, не опасаясь ни за деловую репутацию, ни за угрозу банкротства.

Однако поляки покупают новый комплекс — РАС-3 с ракетой РАС-3 MSE. Он настолько новый, что его еще не существует в природе. Так что это похоже на покупку кота в мешке. В настоящий момент система боевого управления комплекса IBCS не только не аттестована, но находится на стадии доработки. Так что не вполне понятно, насколько новейший «Патриот» будет соответствовать связанными с ним ожиданиями.

Однако и ожидания не политиков, а профессиональных военных не слишком высоки. Дальность перехвата составляет 33 км, высота — 20 км. То есть ракета решает задачи, возлагаемые на ЗРК малой дальности. Данных по скорости и динамике полета нет, но сообщается, что РАС-3 MSE способна перехватывать как боеголовки баллистических ракет, так и сверхзвуковые самолеты. Однако и прежние модификации должны были точно так же бороться с баллистическими ракетами, но делали это из рук вон плохо. Вряд ли и новая ракета сможет что либо противопоставить российскому ОТРК «Искандер». Напомним, что американские генералы начали говорить о невозможности борьбы с российскими ракетами, когда новая РАС-3 MSE уже начала серийно производиться.

В заключение необходимо сказать, что не всех вводят в заблуждение россказни «Локхид Мартин» о великолепии «Патриота». Германия отказалась от использования этого комплекса в связи с его низкой эффективностью. И продала свои «Патриоты» доверчивым южным корейцам.

Уже в этом году Германия начнет вооружаться более совершенным ЗРК средней дальности MEADS, который она разработала совместно с Италией и США. Завершаются его испытания. MEADS соизмерим по возможностям с российским ЗРК «Бук-М3». Так вот, США намерены к 2025 году полностью заменить свои «Патриоты» на новый комплекс. Ну, а залежалый товар, как это водится, — полякам да румынам.

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