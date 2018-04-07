Более 150 зданий и сооружений ЮВО введено в эксплуатацию с начала года

В военных городках, расположенных на территории Южного военного округа (ЮВО), с начала текущего года введено в эксплуатацию более 150 зданий и сооружений, причем 50% из них в марте месяце.

В настоящее время в соединениях и воинских частях ЮВО введены в эксплуатацию штабы, столовые, общежития кубрикового типа, блочно-модульные казармы, парковые зоны, технические сооружения, в том числе в 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, на Черноморском флоте в Крыму, в межвидовом региональный учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ , дислоцированном в Волгоградской области.

Также работы по строительству и капитальному ремонту развернуты на более 450 зданиях и сооружениях.

Всего к строительным работам привлечено более 1,2 тыс. человек и около 150 единиц техники.