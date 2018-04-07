Ещё
Более 150 зданий и сооружений ЮВО введено в эксплуатацию с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 150 зданий и сооружений ЮВО введено в эксплуатацию с начала года 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди них — штабы, столовые, общежития кубрикового типа, блочно-модульные казармы, парковые зоны, технические сооружения в Ростовской области, Крыму и Волгоградской области.
В военных городках, расположенных на территории Южного военного округа (ЮВО), с начала текущего года введено в эксплуатацию более 150 зданий и сооружений, причем 50% из них в марте месяце.
В настоящее время в соединениях и воинских частях ЮВО введены в эксплуатацию штабы, столовые, общежития кубрикового типа, блочно-модульные казармы, парковые зоны, технические сооружения, в том числе в 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, на Черноморском флоте в Крыму, в межвидовом региональный учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ, дислоцированном в Волгоградской области.
Также работы по строительству и капитальному ремонту развернуты на более 450 зданиях и сооружениях.
Всего к строительным работам привлечено более 1,2 тыс. человек и около 150 единиц техники.
ТК «Звезда»: последние новости
В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня войск ПВО Военнослужащие ЦВО к 9 мая построят автомобильный мост через Енисей под Кызылом На Тихоокеанском флоте прошло батальонное тактическое учение морской пехоты с боевой стрельбой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ99
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован22
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар105
Россия направила ноту Британии121
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь185
Видео
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение