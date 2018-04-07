У какого советского маршала американцы украли идею

Будучи министром обороны, Сергей Иванов как-то обронил, что российская военная наука «не выявила обобщённого типа современной войны и вооружённого конфликта». В наши дни такое заявление можно было бы счесть несправедливым или даже обидным, однако тогда, в январе 2004 года, оно казалось вполне обоснованным.

«Иракская свобода»

За полгода до этого США совершили, как казалось, свой победный поход в Ирак . За время активных боевых действий, продлившихся полтора месяца — с 20 марта по 1 мая 2013 года, американцам удалось оккупировать Багдад, взять два других крупнейших города страны: Мосул и Кирук — и практически полностью подавить противника.

При этом операция «Иракская свобода», по общепринятому мнению, носила революционный с точки зрения управления характер. Сегодня принято считать, что вторая война США в Ираке стала первой сетецентрической войной в мире.

Главным её отличием от традиционных военных кампаний является полнота информации: о силах неприятеля, расположении вражеских отрядов, а также о состоянии собственных войск. Наличие такого комплекта данных, сбор которых происходит посредством новейших технологий, позволяет упреждать противника на всех этапах боевых действий, что в конечном счёте приводит к потере боеспособности оппонента — ровно так, как это было в Ираке в 2003 году.

Сетецентрическая концепция

Перед началом войны у Саддама Хусейна была сильная и опытная армия, которая по некоторым количественным параметрам превосходила коалицию США и Великобритании . Например, у иракских вооружённых сил было более чем в четыре раза больше танков (2200 против 500) и артиллерии (4000 против 900).

Зато у американцев кроме мощной авиации, которая управлялась с помощью самолётов AWACS, на вооружении также были радиолокационная система J-Stars и система управления и связи FBCB2.

Благодаря им командиры американских подразделений могли напрямую взаимодействовать с авиацией и артиллерией. Получалось убийственно: например, после первых выстрелов, обнаружив с помощью радиолокационных станций иракские пушки, передовые части направляли воздушным силам соответствующую информацию, а те, в свою очередь, наносили удар по противнику ещё на этапе его сосредоточения. Так силы иракцев уничтожались по частям.

Сетецентрические войны — войны с принципиально новым способом организации боевых действий. Принципиальным моментом в них является объединение всех участников противостояния — как командования, так и живой силы — в одной информационной сети.

Стратегическое преимущество при этом достигается за счёт качественного обмена данными между всеми звеньями цепочки, благодаря которому у руководства появляется возможность использовать подразделения, географически удалённые друг от друга.

Американский вариант

Считается, что концепция сетецентрических боевых действий была разработана американцами — адмиралом и вице-адмиралом ВМС США Джеем Джонсоном и Артуром Сербовски, а также научным сотрудником Пентагона Джоном Гарстка. Последние развивали соответствующую теорию на протяжении 90-х годов XX века и в 1998 году опубликовали статью «Сетецентричная война: её происхождение и будущее».

В своём труде они фактически описали, как увеличить боевую мощь армии за счёт новых технологий управления, не изменяя при этом численность и оснащение вооружённых сил.

Именно фамилии Джонсона, Сербовски и Гарстка мелькают практически во всех материалах про сетецентрические войны. И лишь несколько лет назад, в 2012 году, СМИ обратили внимание, что на самом деле идеи американцев базируются на задумках советского маршала, некогда главы Генштаба СССР Николая Огаркова

Концепция Огаркова

Именно он первым начал утверждать, что для дальнейшего развития армии необходимо объединение усилий средств разведки, автоматизации управления и огневой поддержки. Другими словами, военачальник призывал не просто наращивать вооружения, что было характерно для принятой в советское время доктрины глубокой операции, но и обращать внимание на развитие информационных технологий.

Интересно, что его предложения остались не только на бумаге. По его инициативе в Генеральном штабе был создан центр оперативно-стратегических исследований, где развивались в том числе и теории управления стратегическими ядерными силами. В 1981 году на масштабных учениях «Запад-81» была опробована масштабная автоматизированная система управления. Считается, что она вывела на новый уровень информационное обеспечение вооружённых сил.

К слову, уже в 1980-е СССР достиг немалых успехов в автоматизации боевых действий. В частности, поступившие на вооружение в том же 1981 году самолёты МиГ-31 были способны организовывать нечто вроде «локальной сети» в пределах звена из четырёх машин. Это позволяло пилотам обмениваться важной информацией и даже «видеть» цели, которые засёк другой истребитель за сотню километров.

Но с распадом СССР и разрухой 90-х все инновационные идеи забылись. Американцы же не жалели сил и денег, чтобы идти в ногу со временем. Так Джонсон, Сербовски и Гарстка предопределили путь развития вооружённых сил США.

Однако и слова Сергея Иванова к современной России уже не применимы. Словосочетание «сетецентрические войны» в стране стало популярно после того, как на Параде Победы в 2015 году был представлен новейший танк «Армата». В Минобороны отмечают, что Т-14 — первый в мире серийный танк, реализующий в своей конструкции концепцию современной организации боевых действий.

Машину можно использовать как для разведки, так и для целеуказания и корректировки артиллерийского огня — для этого на ней установлены доплеровский радар и ультрафиолетовые HD-камеры. Есть у «Арматы» и свой беспилотник.

Внедряются современные технологии и в сфере авиации. Так, ПАК ФА, новейший российский истребитель пятого поколения, получил инерциальную навигационную систему. Она интегрируется с орбитальной спутниковой группировкой, благодаря чему самолёт может оперативно координировать свои действия с другими участниками боевых операций.

Так что в XXI веке Россия полностью следует заветам маршала Огаркова.