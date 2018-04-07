Военные показали обороняющие Крым системы ПВО

Севастополе российские военные показали передовую систему противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает Интерфакс-АВН.

Также были продемонстрированы передвижные радиолокационные комплексы, системы спутниковой связи, командно-штабные машины.

В середине января стало известно о развертывании в Крыму российскими военными второго дивизиона С-400. Он заступил на боевое дежурство в Севастополе. Год назад на боевое дежурство в районе Феодосии заступил первый в Крыму дивизион С-400.

По словам командующего Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, возможности системы поистине уникальны, она обладает высокой надежностью.

Справка «РГ»

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе и стратегических бомбардировщиков, баллистических и крылатых ракет. Кроме того, он может применяться и против наземных объектов. Зенитный ракетный «Триумф» способен уничтожить вражеский самолет или ракету на расстоянии до 400 километров.