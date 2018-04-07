В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня войск ПВО

Основной площадкой праздника стала площадь у культурно-информационного центра города, где были предоставлены образцы боевой техники, которые стоят на вооружении соединения ПВО ЮВО.

Сегодня в Севастополе проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню войск противовоздушной обороны (ПВО) России

Мероприятия проводит командование соединения ПВО ЮВО, дислоцированного в Крыму и Севастополе, военнослужащие которого на комплексах С-400 выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушные границы страны.

Основной площадкой праздника стала площадь у культурно-информационного центра Севастополя, где жителям и гостям города была предоставлена возможность познакомиться с основными образцами боевой техники, которые стоят на вооружении соединения.

На выставке были представлены пусковые установки комплексов С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», передвижные радиолокационные комплексы, системы спутниковой связи, командно-штабные машины и иная техника радиотехнических и зенитно-ракетных подразделений.