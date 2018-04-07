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В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня войск ПВО
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В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня войск ПВО 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Основной площадкой праздника стала площадь у культурно-информационного центра города, где были предоставлены образцы боевой техники, которые стоят на вооружении соединения ПВО ЮВО.
Сегодня в Севастополе проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню войск противовоздушной обороны (ПВО) России.
Мероприятия проводит командование соединения ПВО ЮВО, дислоцированного в Крыму и Севастополе, военнослужащие которого на комплексах С-400 выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушные границы страны.
Основной площадкой праздника стала площадь у культурно-информационного центра Севастополя, где жителям и гостям города была предоставлена возможность познакомиться с основными образцами боевой техники, которые стоят на вооружении соединения.
На выставке были представлены пусковые установки комплексов С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», передвижные радиолокационные комплексы, системы спутниковой связи, командно-штабные машины и иная техника радиотехнических и зенитно-ракетных подразделений.
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