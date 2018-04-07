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Минобороны показало обороняющее Крым ПВО
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Минобороны показало обороняющее Крым ПВО 

Рамблер 30 минут назад
Фото: ТАСС
В Севастополе проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню войск противовоздушной обороны (ПВО) России, в ходе которых военные показали обороняющие Крым систему противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», передвижные радиолокационные комплексы, системы спутниковой связи, командно-штабные машины, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Мероприятия проводит командование соединения ПВО ЮВО, дислоцированного в Крыму и Севастополе, военнослужащие которого на комплексах С-400 выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушные границы страны», — говорится в сообщении.
С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, способная обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.
Ракетно-пушечный комплекс ближнего действия «Панцирь» может поражать цель на расстоянии 20 км и на высоте от 0 до 15 км.
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