Минобороны показало обороняющее Крым ПВО

Севастополе проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню войск противовоздушной обороны (ПВО) России , в ходе которых военные показали обороняющие Крым систему противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», передвижные радиолокационные комплексы, системы спутниковой связи, командно-штабные машины, сообщает пресс-служба Минобороны

«Мероприятия проводит командование соединения ПВО ЮВО, дислоцированного в Крыму и Севастополе, военнослужащие которого на комплексах С-400 выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушные границы страны», — говорится в сообщении.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, способная обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

Ракетно-пушечный комплекс ближнего действия «Панцирь» может поражать цель на расстоянии 20 км и на высоте от 0 до 15 км.