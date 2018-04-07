В Свято-Никольском храме в Севастополе отслужена лития по морякам подводных лодок «Комсомолец» и «Курск»

Мероприятие проходило в рамках Дня памяти погибших подводников.

Севастополе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников.

На Братском кладбище Северной стороны Севастополя, где похоронены подводники, погибшие на атомной подводной лодке (АПЛ) «Комсомолец» и атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск», в Свято-Никольском храме была отслужена лития по морякам, погибшим в море.

У памятного знака «Погибшим в трагедиях на море» состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители командования флота, ветераны-подводники, экипажи новейших подводных лодок Черноморского флота, члены семей погибших моряков. К могилам подводников АПЛ «Комсомолец», АПРК «Курск» и к памятному знаку были возложены венки и цветы.

7 апреля 1989 года в Норвежском море погибла атомная подводная лодка Северного флота «Комсомолец». Из 69 человек экипажа погибли 42 человека, пятеро из них были севастопольцами. В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ с 1995 года эта дата объявлена Днем памяти погибших подводников.