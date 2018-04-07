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Военные доставят благодатный огонь из Москвы в Петербург
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Военные доставят благодатный огонь из Москвы в Петербург 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники Министерства обороны РФ на самолете доставят иерусалимский благодатный огонь из Москвы в Санкт‐Петербург. Об этом 7 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Западного военного округа.
В пасхальную ночь с 7 на 8 апреля
военно-транспортный
самолет
Ту-134  из состава объединения ВВС и ПВО Западного военного округа совершит специальный рейс для доставки благодатного огня. Борт вылетит с аэродрома «Кубинка» и совершит посадку на аэродроме «Левашово»
пресс-служба
Западного военного округа.
Ведомство добавило, что огонь будет передан в церкви города.
Схождение благодатного огня проходит в субботу в Иерусалиме. Затем его доставят в Москву из Израиля.
В ночь с 6 на 7 апреля несколько десятков тысяч христиан собрались в Иерусалиме, чтобы дождаться схождения благодатного огня в храме Гроба Господня. Там также присутствует делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в Москву. Самолет, на котором его планируют перевезти, приземлится в столичном аэропорту Внуково в субботу в 22:00.
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