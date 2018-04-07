Военные доставят благодатный огонь из Москвы в Петербург

В пасхальную ночь с 7 на 8 апреля

военно-транспортный

самолет

Ту-134 из состава объединения ВВС и ПВО Западного военного округа совершит специальный рейс для доставки благодатного огня. Борт вылетит с аэродрома «Кубинка» и совершит посадку на аэродроме «Левашово»

пресс-служба

Западного военного округа.

Ведомство добавило, что огонь будет передан в церкви города.

Схождение благодатного огня проходит в субботу в Иерусалиме . Затем его доставят в Москву из Израиля