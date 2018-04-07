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Военные пилоты РФ проходят лётную подготовку в горной местности Алтая
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Военные пилоты РФ проходят лётную подготовку в горной местности Алтая 

АиФ — Алтай 53 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Экипажи армейской авиации Центрального военного округа проходят курс лётной подготовки в горной местности Алтая, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Пилоты выполняют полёты на транспортно-боевых вертолетах Ми-24 и Ми-8АМТШ-В.
Ведомство сообщает, что в течение месяца лётчики будут оттачивать свои теоретические, практические знания, а так же навыки ориентирования в горной местности, посадки на неподготовленные высокогорные площадки, прохождения ущелий и преодоления перевалов на высотах до 3 тыс. метров.
«Сложность пилотирования требует от летного состава точного определения метеоусловий в районе полета, ветра при заходе на площадку, строго выдерживания глиссады захода на посадку» — говорится в сообщении.
К прохождению курса лётной подготовки в горной местности привлечено более 50 пилотов и задействовано свыше десяти вертолетов.
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