Военные пилоты РФ проходят лётную подготовку в горной местности Алтая

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа проходят курс лётной подготовки в горной местности Алтая , сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Пилоты выполняют полёты на транспортно-боевых вертолетах Ми-24 и Ми-8АМТШ-В.

Ведомство сообщает, что в течение месяца лётчики будут оттачивать свои теоретические, практические знания, а так же навыки ориентирования в горной местности, посадки на неподготовленные высокогорные площадки, прохождения ущелий и преодоления перевалов на высотах до 3 тыс. метров.

«Сложность пилотирования требует от летного состава точного определения метеоусловий в районе полета, ветра при заходе на площадку, строго выдерживания глиссады захода на посадку» — говорится в сообщении.

К прохождению курса лётной подготовки в горной местности привлечено более 50 пилотов и задействовано свыше десяти вертолетов.