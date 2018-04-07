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В Хмеймим отправят несколько тысяч куличей для российских военных
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В Иерусалиме сошел благодатный огонь
В Иерусалиме сошел благодатный огонь

В Хмеймим отправят несколько тысяч куличей для российских военных 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Несколько тысяч куличей к Пасхе отправят на авиабазу Хмеймим для российских военнослужащих в Сирии, сообщили в Минобороны России.
"В канун Светлого Христова Воскресения, в Великую Субботу 7 апреля, по окончании Литургии наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва освятил куличи, переданные в дар российским воинам в рамках гуманитарной акции «Пасха в Сирии», которая традиционно проводится Московской Патриархией, Главным управлением по работе с личным составом ВС РФ и Всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство», — говорится в сообщении.
Добавляется, что куличи, украшенные яйца для военных после освещения будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии. Их будут сопровождать представители Минобороны, ветеранской организации «Боевое братство» и хор «Благозвонница».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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