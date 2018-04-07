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В Калининграде почтили память погибших подводников
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В Калининграде почтили память погибших подводников 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня в Калининграде в филиале ВУНЦ ВМФ прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников. Отдать дань мужеству погибших моряков пришли начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин, командование и курсанты филиала, ветераны ВМФ, а также друзья и близкие подводников.
Участники митинга возложили цветы к памятным доскам выпускников института капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского, Бориса Гелетина, Сергея Нежутина, Сергея Фитерера, старшего лейтенанта Александра Гудкова, лейтенанта Вадима Зимина, трагически погибших при исполнении своего воинского долга на атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск».
В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской Православной Церкви отслужили панихиду по трагически погибшим морякам-подводникам. Отдавая воинские почести не вернувшимся из походов военным морякам, личный состав военно-морского вуза торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам.
В этот день на кораблях и в частях Балтийского были проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков.
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