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Ударные вертолеты Ка-52 и штурмовые Ми-8 поражают «противника»: видео
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Ударные вертолеты Ка-52 и штурмовые Ми-8 поражают «противника»: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Западном военном округе прошли плановые учения армейской авиации.
В ЗВО состоялись тренировки экипажей армейской авиации. Пилоты ударных вертолетов Ка-52, Ми-24 и транспортно-штурмовых Ми-8 поразили цели огнем авиапушек и неуправляемыми авиационными ракетами.
Задачи выполнялись как одиночно, так и в составе авиационных пар и звеньев. Всего нужно было попасть в 200 мишеней.
Кроме того вертолетчики оказали огневую поддержку мотострелковых и танковых подразделений, которые вели маневренный бой с условным противником.
Ранее в Восточном военном округе начались учения летчиков армейской авиации по полетам с грузами на внешней подвеске.
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