Экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО приступили к подготовке к сверхдальним перелетам

В ночное время дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.

Более 30 экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к подготовке по дозаправке в воздухе.

Летный состав бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-31БМ отрабатывают наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно и в составе пары для совершения сверхдальних перелетов.

Полеты проводятся на аэродроме в Воронежской области в дневное и ночное время.

Дозаправка в воздухе проходит на высотах 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78.

В ночное время дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.

Подготовка истребителей и бомбардировщиков продлится в течение недели, за это время летчики выполнят более 2000 стыковок с воздушным танкером. Также в ходе дозаправки экипажи высотных истребителей Миг-31БМ отработают задачи по сопровождению бомбардировщиков на учебно-боевых курсах и отражению атаки истребителей условного противника в воздухе во время дозаправки.

Воздушная заправка топливом — необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ЗВО и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.