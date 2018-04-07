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Экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО приступили к подготовке к сверхдальним перелетам
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Экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО приступили к подготовке к сверхдальним перелетам 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ночное время дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.
Более 30 экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к подготовке по дозаправке в воздухе.
Летный состав бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-31БМ отрабатывают наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно и в составе пары для совершения сверхдальних перелетов.
Полеты проводятся на аэродроме в Воронежской области в дневное и ночное время.
Дозаправка в воздухе проходит на высотах 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78.
В ночное время дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.
Подготовка истребителей и бомбардировщиков продлится в течение недели, за это время летчики выполнят более 2000 стыковок с воздушным танкером. Также в ходе дозаправки экипажи высотных истребителей Миг-31БМ отработают задачи по сопровождению бомбардировщиков на учебно-боевых курсах и отражению атаки истребителей условного противника в воздухе во время дозаправки.
Воздушная заправка топливом — необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ЗВО и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.
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