Экипажи «Аллигаторов» и «Ночных охотников» ЗВО выполнят групповой взлет и посадку в сложных метеорологических условиях под Псковом

Кроме того, вертолетчики проведут огневую поддержку штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива.

Псковской области экипажи боевых вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к отработке различных элементов пилотирования в сложных метеорологических условиях, а также темное время суток. Полеты проходят в районе аэродрома Остров.

Также вертолетчики выполнят групповой взлет, отработают навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Кроме того, в ходе полетов экипажи проведут огневую поддержку штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива. Подразделения наземных служб будут готовиться к переброске авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В рамках мероприятий боевой подготовки вертолетчики выполнят мониторинговые полеты в наиболее пожароопасных районах Псковской области. В случае обнаружения очагов возгорания или задымления, экипажам предписано оперативно доводить информацию до дежурной смены регионального центра управления ЗВО.

В учебно-тренировочных полетах принимает участие около 40 пилотов, задействовано более 10 вертолетов армейской авиации.