Ещё
Экипажи «Аллигаторов» и «Ночных охотников» ЗВО выполнят групповой взлет и посадку в сложных метеорологических условиях под Псковом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй

Экипажи «Аллигаторов» и «Ночных охотников» ЗВО выполнят групповой взлет и посадку в сложных метеорологических условиях под Псковом 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, вертолетчики проведут огневую поддержку штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива.
В Псковской области экипажи боевых вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к отработке различных элементов пилотирования в сложных метеорологических условиях, а также темное время суток. Полеты проходят в районе аэродрома Остров.
Также вертолетчики выполнят групповой взлет, отработают навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.
Кроме того, в ходе полетов экипажи проведут огневую поддержку штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива. Подразделения наземных служб будут готовиться к переброске авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.
В рамках мероприятий боевой подготовки вертолетчики выполнят мониторинговые полеты в наиболее пожароопасных районах Псковской области. В случае обнаружения очагов возгорания или задымления, экипажам предписано оперативно доводить информацию до дежурной смены регионального центра управления ЗВО.
В учебно-тренировочных полетах принимает участие около 40 пилотов, задействовано более 10 вертолетов армейской авиации.
ТК «Звезда»: последние новости
Илон Маск показал часть нового межпланетного корабля SpaceX Специалисты ЦВО приняли участие в Уральском форуме психологов На Северном флоте отмечают День памяти погибших подводников
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул339
Санкции обрушили российский рынок282
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»208
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй95
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия216
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение