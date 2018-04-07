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Авиация ЗВО приступила к перелету на аэродромы базирования для подготовки к воздушной части военного парада 9 мая в Москве и…
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Авиация ЗВО приступила к перелету на аэродромы базирования для подготовки к воздушной части военного парада 9 мая в Москве и… 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
К параду готовятся наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134, всего будет задействовано около 100 единиц авиатехники.
Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к перелету на аэродромы базирования для подготовки к воздушному параду, посвященному 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Истребители и бомбардировщики авиационного объединения ЗВО выполнили перелеты в Московскую, Липецкую и Ленинградскую области в сложных метеоусловиях. Технический состав приступил к обслуживанию авиатехники, а экипажи ежедневно проводят учебно-тренировочные полеты для отработки пролетов на предельно малой высоте в составе пар и звеньев. Экипажи отрабатывают групповую слетанность, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 м соответственно.
В воздушном параде примут участие истребители Су-30СМ Курского авиаполка. Авиатехника поступила на вооружение полка в конце 2017 года, в том числе и сотый борт, построенный заводом «Иркут» для нужд Министерства обороны.
В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134, всего будет задействовано около 100 единиц авиационной техники.
Воздушные парады пройдут 9 мая в небе над Москвой и Санкт-Петербургом.
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