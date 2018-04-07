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Десантники разведки ВВО уничтожают «противника», спустившись на «Арбалетах»: видео
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Десантники разведки ВВО уничтожают «противника», спустившись на «Арбалетах»: видео 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Новейшие парашюты «Арбалет» позволяют бойцам планировать на десятки километров и точно приземляться.
Бойцы десантно-штурмовых бригад разведки Восточно-военного округа в Приморье впервые вышли на тактико-техническое учение. Для выполнения задачи они использовали новейшие парашюты «Арбалет».
Учения начались с сигнала тревоги. Бойцы погрузились в вертолет, предварительно проверив снаряжение, и совершили десантирование в точке высадки. Парашюты «Арбалет» помогают планировать на десятки километров и точно приземляться на небольшие площади.
На земле десантная группа выстроилась в боевой порядок. В задачи бойцов вошла отработка организации засад и уничтожение командного пункта условного противника. После удачной тренировки подобные учения для десантных бригад разведки ВВО станут регулярными.
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