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В Хабаровске состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования военных комиссариатов
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В Хабаровске состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня образования военных комиссариатов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На мероприятии выступили творческие коллективы и артисты Ансамбля песни и пляски округа.
В Хабаровске состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования военных комиссариатов.
С приветственным словом к собравшимся обратился военный комиссар Хабаровского края генерал-майор запаса Николай Глинин, который напомнил об истории создания первых военных комиссариатов на Дальнем Востоке, отметил заслуги сотрудников военкоматов Хабаровского края, особо подчеркнув важность их работы в годы Великой отечественной войны и определил задачи, которые предстоит решить уже в ходе стартовавшей призывной кампании.
От имени командования Восточного военного округа сотрудников военкоматов поздравил заместитель командующего войсками округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин.
В рамках официальной части мероприятия состоялось награждение грамотами отличившихся сотрудников.
Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски округа.
Мероприятие также посетили представители администрации Хабаровского края, ветераны, участники военно-патриотических объединений.
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