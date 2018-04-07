Ещё
Экипаж Ми-8АМТШ из Хабаровского края одержал победу в окружном этапе конкурса «Авиадартс — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипаж Ми-8АМТШ из Хабаровского края одержал победу в окружном этапе конкурса «Авиадартс — 2018» 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Лётчики показали свои умения в выполнении полётов по маршруту на время и точность, разведке местности, а также точности применения оружия.
Экипаж вертолета Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, одержал победу в окружном этапе конкурса «Авиадартс-2018».
Летчики винтокрылой машины показали лучшие результаты в выполнении заданий соревновательной программы, проявив свои летные навыки в выполнении полётов по маршруту на время и точность, разведке местности, а также точности применения неуправляемых авиационных ракет, бомб и авиационной пушки.
В ближайшее время экипаж приступит к интенсивной подготовке, чтобы достойно представить Восточный военный округ на Всеармейском этапе.
ТК «Звезда»: последние новости
Экипажи армейской авиации российской авиабазы в Армении в рамках проверки боеготовности уничтожили объекты условного противника в горной местности Представители ВВО и вооруженных сил Монголии согласовали сроки и место проведения совместного учения «Селенга-2018» На Черноморском флоте отобрали участников окружного этапа международного конкурса «Воин Содружества»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»324
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР78
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд106
«Малышева, наверное, сошла с ума»91
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка235
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение