Оренбургский ОМОН усовершенствовал свои навыки

На этой неделе сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Оренбургской области совершили плановый полевой выход. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бойцы оренбургского ОМОН на учебном полигоне провели стрельбы, в том числе и в ночное время. Также они отрабатывали нормативы по топографической, медицинской и тактико-специальной подготовке.

Важной частью полевого выхода стало оттачивание индивидуальных навыков омоновцев и слаженности работы в составе функциональных групп при проведении спецопераций. Бойцы спецподразделения провели зачистку здания от условного противника и задержали условных вооруженных преступников на автотранспорте.

Финальным этапом полевых занятий стало проведение тактико-специального учения по пресечению действий условного вооруженного формирования.