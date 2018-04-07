Оренбургский ОМОН усовершенствовал свои навыки 

На этой неделе сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Оренбургской области совершили плановый полевой выход. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бойцы оренбургского ОМОН на учебном полигоне провели стрельбы, в том числе и в ночное время. Также они отрабатывали нормативы по топографической, медицинской и тактико-специальной подготовке.
Важной частью полевого выхода стало оттачивание индивидуальных навыков омоновцев и слаженности работы в составе функциональных групп при проведении спецопераций. Бойцы спецподразделения провели зачистку здания от условного противника и задержали условных вооруженных преступников на автотранспорте.
Финальным этапом полевых занятий стало проведение тактико-специального учения по пресечению действий условного вооруженного формирования.