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Оренбургский ОМОН усовершенствовал свои навыки
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Оренбургский ОМОН усовершенствовал свои навыки 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
На этой неделе сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Оренбургской области совершили плановый полевой выход. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бойцы оренбургского ОМОН на учебном полигоне провели стрельбы, в том числе и в ночное время. Также они отрабатывали нормативы по топографической, медицинской и тактико-специальной подготовке.
Важной частью полевого выхода стало оттачивание индивидуальных навыков омоновцев и слаженности работы в составе функциональных групп при проведении спецопераций. Бойцы спецподразделения провели зачистку здания от условного противника и задержали условных вооруженных преступников на автотранспорте.
Финальным этапом полевых занятий стало проведение тактико-специального учения по пресечению действий условного вооруженного формирования.
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