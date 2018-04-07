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На ТОФ прошло тактическое учение морской пехоты
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На Тихоокеанском флоте прошло батальонное тактическое учение морской пехоты с боевой стрельбой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В рамках проверки за зимний период обучения на полигоне у мыса Клерка (Приморский край), морпехи отрабатывали действия в обороне и наступлении.
Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках проверки за зимний период обучения на полигоне у мыса Клерка (Приморский край) провели батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.
Накануне большие десантные корабли «Адмирал Невельской» и «Ослябя» приняли на борт морских пехотинцев, боевую технику и совершили в составе десантного отряда переход к морскому десантному полигону, где подошли к берегу и методом «на упор» высадили десант на необорудованное побережье, свободное от сил «противника».
В ходе учений подразделения морской пехоты отработали действия сил в противодесантной обороне. На этапе боевой стрельбы удар с закрытых огневых позиций по десантоопасному направлению нанесли артиллерийские батареи в составе самоходных артиллерийских установок «Нона» и «Гвоздика», также морские пехотинцы для пресечения атаки десантного отряда условного противника применили реактивные системы залпового огня «Град».
Успешно завершив этап обороны морпехи отработали действия в наступлении, выполнив стрельбы из БМП-2, штатного стрелкового оружия, гранатомётов и огнемётов по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и личный состав условного противника.
В эпизоде учения по высадке десанта было задействовано более 500 морских пехотинцев и порядка 40 единиц боевой техники.
В настоящий момент техника и личный состав возвращаться к местам постоянной дислокации.
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