Как Россия в 1910 году хотела построить первый в мире авианосец

В наши дни авианосцы, как правило, сопровождаемые группами вспомогательных кораблей, являются наиболее грозным оружием военно-морского флота развитых стран мира. При этом практически никто в современном мире не знает, что первый авианосец должен был быть построен в России в далеком 1910 году.

Гениальный проект

Казалось бы, в XX начале века, когда авиация только прокладывала себе дорогу в будущее, создание авианосцев не только выглядело фантастично, но и было невозможным в техническом плане. Это не так! Лев Мациевич, известный русский военно-морской инженер, опытный моряк и седьмой по счету летчик Российской империи уже в первом десятилетии XX века думал о том, как организовать взлет и посадку самолетов с палубы кораблей. Талантливый изобретатель справедливо полагал, что появление у России первого в мире авианосца существенно поднимет ее обороноспособность. [С-BLOCK]

В октябре 1909 года авиатор передал начальнику Морского генерального штаба Российской империи его личный проект первого в мире русского авианосца. Летчик предлагал разместить на палубе корабля сразу 25 самолетов. Причем весь проект был продуман до мелочей и являлся технически реализуемым. Самое удивительное, что изобретатель оказался максимально близок к современному варианту устройства авианосцев. Его проект содержал в себе описание навесной палубы для взлета и посадки самолетов, а также электрическую разгонную лебедку с эффектом катапульты. Похожие по своей сути механизмы применяются на современных кораблях. При посадке Мациевич планировал использовать тормозные сети, гасящие скорость аэроплана.

На прожекты денег нет Каков же был ответ Морского генерального штаба? Как это водится в России, проект строительства авианосца признали крайне интересным, но выделять на него казенные деньги категорически отказались. Однако инженер не успокоился на этом и внес новое революционное для своего времени предложение по созданию гидроаэропланов. Увы, этот проект постигла та же участь, а спустя год во время одного из полетов погиб сам Мациевич. На его похороны в 1910 году собрались более десяти тысяч человек, настолько талантливый авиатор и инженер был популярен в народе. Казалось бы, об авианосце со смертью носителя идеи должны были забыть. Но нет! Идея буквально витала в воздухе. [С-BLOCK]

Уже через полгода после смерти Мациевича пороги военного министерства начал обивать его близкий друг подполковник Михаил Канокотин. Он вторично подал начальнику Морского генерального штаба теперь уже доработанный проект Мациевича по применению самолетов на флоте. Подполковник даже указал корабль, который мог бы стать прототипом первого русского авианосца, — броненосец «Адмирал Лазарев». Судно было старым, но после модернизации превратилось бы в отличный испытательный полигон для отработки взлетов самолетов с палубы корабля. Правда, взлетать должны были всего 10, а не 25, как предлагал в свое время Мациевич, аэропланов. Денег данный проект практически не требовал, лишь добрую волю руководства Морского генерального штаба

Волокита или диверсия