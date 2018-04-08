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Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
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Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Авторадио
27 минут назад
Фото:
Федеральное агентство новостей
Комментарии
Его провел помощник командующего группировкой войск по работе с верующими иерей Виталий, пишет
Интерфакс
. Специально для праздничного богослужения из
Москвы
на базу прибыл православный хор Заиконоспасского монастыря «Благозвонница».
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