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Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
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Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе Хмеймим в Сирии 

Авторадио 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Его провел помощник командующего группировкой войск по работе с верующими иерей Виталий, пишет Интерфакс. Специально для праздничного богослужения из Москвы на базу прибыл православный хор Заиконоспасского монастыря «Благозвонница».
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