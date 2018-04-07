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В михайловской военной артиллерийской академии подведены итоги ежегодного конкурса на лучшие научные работы слушателей и курсантов военных вузов МО РФ
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В михайловской военной артиллерийской академии подведены итоги ежегодного конкурса на лучшие научные работы слушателей и курсантов военных вузов МО РФ 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Победителем конкурса стал курсант Михайловской военной артиллерийской академии сержант Алексей Богомолов, которого наградили премией Министра обороны Российской Федерации и знаком отличия «За лучшую научную работу».
В Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) подведены итоги ежегодного конкурса на лучшие научные работы по разделу «Вооружение и военная техника ракетных войск и артиллерии. Формы и способы применения ракетных войск и артиллерии. Теория стрельбы» слушателей и курсантов военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.
Конкурсная комиссия под председательством заместителя начальника академии по научной и учебной работе Сергея Буга рассмотрела 55 научных работ, выполненных военнослужащими девяти военных вузов: Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург), Военной академии Генерального штаба (г. Москва), ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж), Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (ВАМТО) (г. Санкт-Петербург), филиалов ВАМТО (г. Пенза, г. Вольск, г. Омск), ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург), филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Калининград). Наибольшее количество научных работ было представлено обучающимися МВАА — 31.
Единогласно проголосовав, 18 членов комиссии рекомендовали к награждению премией Министра обороны Российской Федерации и знаком отличия «За лучшую научную работу» курсанта Михайловской военной артиллерийской академии сержанта Алексея Богомолова, за научную работу «Способы функционирования и построения многопозиционных радиолокационных систем управления артиллерийскими снарядами», реализованную при выполнении НИР, при наличии одной публикации и двух свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Конкурсы на лучшие научные работы слушателей и курсантов вузов Министерства обороны Российской Федерации, выявляя победителей, определяют уровень, к которому следует стремиться в своей научной деятельности обучающимся. Они ставят перед военно-научными школами академий новые задачи по развитию научного потенциала слушателей и курсантов, чтобы в дальнейшем фундамент российской и военной науки оставался прочным.
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