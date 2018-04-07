В михайловской военной артиллерийской академии подведены итоги ежегодного конкурса на лучшие научные работы слушателей и курсантов военных вузов МО РФ

Победителем конкурса стал курсант Михайловской военной артиллерийской академии сержант Алексей Богомолов , которого наградили премией Министра обороны Российской Федерации и знаком отличия «За лучшую научную работу».

В Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) подведены итоги ежегодного конкурса на лучшие научные работы по разделу «Вооружение и военная техника ракетных войск и артиллерии. Формы и способы применения ракетных войск и артиллерии. Теория стрельбы» слушателей и курсантов военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации

Единогласно проголосовав, 18 членов комиссии рекомендовали к награждению премией Министра обороны Российской Федерации и знаком отличия «За лучшую научную работу» курсанта Михайловской военной артиллерийской академии сержанта Алексея Богомолова, за научную работу «Способы функционирования и построения многопозиционных радиолокационных систем управления артиллерийскими снарядами», реализованную при выполнении НИР, при наличии одной публикации и двух свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Конкурсы на лучшие научные работы слушателей и курсантов вузов Министерства обороны Российской Федерации, выявляя победителей, определяют уровень, к которому следует стремиться в своей научной деятельности обучающимся. Они ставят перед военно-научными школами академий новые задачи по развитию научного потенциала слушателей и курсантов, чтобы в дальнейшем фундамент российской и военной науки оставался прочным.