Ещё
Япония запустила военный телекоммуникационный спутник «Кирэмаки-1»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония запустила военный телекоммуникационный спутник «Кирэмаки-1» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 6 апреля /Синьхуа/ — Министерство обороны Японии сообщило, что сегодня был запущен второй военный телекоммуникационный спутник Японии «Кирэмаки-1».
Аппарат сначала проведет функциональные испытания на стационарной орбите Земли. Ожидается, что примерно в июле этого года спутник будет официально введен в эксплуатацию.
В МО Японии указали, что аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя «Ариан-5» с космодрома в Куру /Французская Гвиана/. Аппарат может использоваться для прямых коммуникаций между СВ, ВМС и ВВС армии самообороны Японии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Ан-225 "Мрия" отправляется в первый после модернизации коммерческий рейс Более тысячи военнослужащих участвуют в учениях сухопутных и береговых войск на Северном флоте РФ Минобороны России в 2018-19 годах получит восемь новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня66
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса337
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского91
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра31
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США109
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение