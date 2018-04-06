Япония запустила военный телекоммуникационный спутник «Кирэмаки-1»

Токио, 6 апреля / Синьхуа / — Министерство обороны Японии сообщило, что сегодня был запущен второй военный телекоммуникационный спутник Японии «Кирэмаки-1».

Аппарат сначала проведет функциональные испытания на стационарной орбите Земли. Ожидается, что примерно в июле этого года спутник будет официально введен в эксплуатацию.

В МО Японии указали, что аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя «Ариан-5» с космодрома в Куру /Французская Гвиана/. Аппарат может использоваться для прямых коммуникаций между СВ, ВМС и ВВС армии самообороны Японии. —0—