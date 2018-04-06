Военные строители в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики провели субботник на космодроме Восточный

Специалисты Главного военно-строительного управления по специальным объектам (входит в состав Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации) провели субботник на космодроме Восточный.

Субботник посвящен 12 апреля — Всемирному дню авиации и космонавтики, так как предприятия Военно-строительного комплекса Минобороны России теснейшим образом связаны с космической отраслью, именно военные строители создавали все российские космодромы.

В частности, специалисты Главного военно-строительного управления по специальным объектам принимают участие в строительстве космодрома Восточный — продолжают строительство города Циолковский. На сегодняшний момент шесть домов сданы в эксплуатацию — это 447 квартиры для сотрудников космодрома. Преданы заказчику и два объекта соцкультбыта — административное здание и детский сад. Также военные строители уже построили и сдали в эксплуатацию мощную котельную, которая может работать как на жидком топливе, так и на газе, что очень актуально учитывая перспективы газификации Амурской области

Все сданные в Циолковском объекты построены с учетом максимального доступа маломобильных групп населения — везде установлены пандусы, обустроены широкие дверные проёмы, смонтированы просторные лифты (даже в двухэтажном здании детского сада имеется пассажирский лифт).

Говоря о городе Циолковский, нужно отметить, что во всех зданиях предусмотрена охранная и пожарная сигнализации, системы видеонаблюдения, диспетчеризации и оповещения, которые позволят при возникновении чрезвычайной ситуации оперативно принять меры по ее устранению.

«Сотрудники нашего предприятия активно готовятся к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики — мы поддержали инициативу администрации ЗАТО Циолковский, предприятий космической отрасли и провели субботник на строительных площадках, также выполнили уборку территории вахтового городка, механизированной колонны, территорию вокруг офисных зданий», — сообщил начальник филиала «СМУ №1 Шимановский» Главного военно-строительного управления по спецобъектам Андрей Ляпустин.