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Группа компаний по производству беспилотников намерена исследовать инфраструктуру Арктики
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Группа компаний по производству беспилотников намерена исследовать инфраструктуру Арктики 

ТАСС 39 минут назад
УЛЬЯНОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Группа компаний, занимающаяся производством беспилотников, намерена в ближайшие годы заняться исследованием инфраструктуры и климата Арктики в рамках различных проектов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель проектов Московского регионального филиала Группы компаний «Беспилотные системы» Александр Залецкий.
"По применению в Арктике у нас есть большие планы, эта территория активно развивается сейчас. Есть долгосрочные программы планирования, в частности мониторинг инфраструктуры. У нас есть задачи по мониторингу нефтегазопроводов в этом регионе, ледовая разведка", — сказал собеседник агентства в кулуарах круглого стола по вопросам развития беспилотных авиасистем в регионах на примере Ульяновской области.
Залецкий уточнил, что на территории Арктики могут быть поставлены и научные задачи, в том числе мониторинг изменения климата. Он также добавил, что с помощью беспилотников нужно также отслеживать экологическую безопасность портов, терминалов, нефтедобывающих платформ. «Преимущества нашей системы в том, что это долголет — он летает до пяти часов. За счет этого можно отлетать на большие расстояния, в Арктике это критично; и это более производительная система», — подчеркнул он.
По словам руководителя проектов филиала компании, организация уже сотрудничает с ГосНИИАС (Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем), а также с Экспедиционным центром Русского географического общества. «Мы готовы принять участие в любых проектах по Арктике. Опыт у нас уже есть — первая экспедиция была в 2015 году, затем в 2017 году», — отметил он.
В прошлом году специалисты ГК «Беспилотные системы» приняли участие в эксперименте на дрейфующей ледовой базе арктической экспедиции «Барнео», ежегодно организуемой Экспедиционным центром Русского географического общества. Главная задача испытаний — оценка возможности применения беспилотных технологий для обследования ледовой обстановки. С этой целью был задействован беспилотник Supercam S350, который обследовал более 500 км льдин. По результатам экспедиции эксперты пришли к выводам, что с помощью беспилотных авиационных систем можно вести поиск аэродромных площадок и обнаруживать опасное движение айсбергов в сторону буровых платформ.
Группа компаний «Беспилотные системы» занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов для видеонаблюдения и аэрофотосъемки. Организация также оказывает услуги беспилотного мониторинга нефтепроводов и газопроводов для предприятий ТЭК и оперативного картографирования при помощи своих беспилотных самолетов. Основное производство беспилотников располагается в городе Ижевске, ремонтные базы и филиальная сеть дилерских центров созданы в более 20 городах России.
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