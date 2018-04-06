Российские истребители пятого поколения Су-57 примут участие в параде Победы

Два российских истребителя пятого поколения Су-57 примут участие в параде Победы в честь 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Помимо этого в параде будут задействованы два самолёта Су-57», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в мероприятии 9 мая также примут участие стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолёты-заправщики Ил-78, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ и другая авиация.

Ранее стало известно, что в подмосковном Алабине состоялась репетиция парада ко Дню Победы.