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Российские истребители пятого поколения Су-57 примут участие в параде Победы
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Российские истребители пятого поколения Су-57 примут участие в параде Победы 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Два российских истребителя пятого поколения Су-57 примут участие в параде Победы в честь 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
«Помимо этого в параде будут задействованы два самолёта Су-57», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в мероприятии 9 мая также примут участие стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолёты-заправщики Ил-78, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ и другая авиация.
Ранее стало известно, что в подмосковном Алабине состоялась репетиция парада ко Дню Победы.
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